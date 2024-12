Prévisions hydrométéorologiques : Vietnam et Japon ont renforcé la coopération

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam souhaite que le Japon lui transfère des technologies, des solutions et des applications pour s'adapter au changement climatique...

C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre, Trân Hông Hà, en recevant une délégation d'experts japonais dans le domaine des prévisions hydrométéorologiques, dirigée par Hiroshi Fukada, ancien ambassadeur du Japon au Vietnam, dans l'après-midi du 2 décembre à Hanoï.

Le vice-Premier ministre a rappelé que les deux pays avaient eu beaucoup de projets de coopération tant au niveau bilatéral que multilatéral liés à la transition juste, en particulier l'initiative de la Communauté asiatique de neutralité carbone (Asia Zero Emission Community - AZEC).

Le dirigeant vietnamien a appelé les experts et les entreprises japonaises à lancer des projets plus spécifiques dans le cadre de la coopération entre les deux pays dans les temps à venir.

Trân Hông Hà a indiqué que le Vietnam avait été sélectionné par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) comme centre régional de soutien aux prévisions météorologiques pour l'Asie du Sud-Est (Regional Forecast Support Center - RFSC Hanoi) et aux alertes de crues soudaines.

Outre les équipements radar, les plus importants sont les méthodes de surveillance, les solutions logicielles, les applications de transition numérique, l'intelligence artificielle..., pour faire des prévisions précises, a -t-il souligné.

À cette occasion, Trân Hông Hà a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, de se coordonner avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et la compagnie Weathernews Inc pour piloter l'installation de radars supplémentaires au Vietnam, puis mener des recherches techniques et construire un mécanisme de coopération pour promouvoir la coopération hydrométéorologique entre les deux parties.

Pour sa part, Hiroshi Fukada a souligné l’importance des mesures pour répondre au changement climatique, en particulier des prévisions rapides et précises pour émettre rapidement des avertissements.

Lors de la rencontre, des représentants de Weathernews Inc ont indiqué que, grâce à un programme de coopération volontaire de l'OMM, le gouvernement japonais et cette entreprise avaient remis au Vietnam des radars pour améliorer les capacités d'observation, de prévision et d'alerte précoce, contribuant à réduire les risques de catastrophes naturelles au Vietnam.

Pour les temps à venir, la société Weathernews Inc a affirmé son espoir de continuer à renforcer la coopération, contribuant à améliorer la précision des prévisions en la matière.

VNA/CVN