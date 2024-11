Le Vietnam émerge comme un pôle d’attraction mondial pour les talents scientifiques

Ces dernières années, le pays a accueilli une liste impressionnante de sommités scientifiques, dont des lauréats du prix Nobel et d’autres prix prestigieux. Ces visites ont non seulement enrichi le paysage scientifique vietnamien, mais ont également suscité des collaborations qui repoussent les limites de la connaissance.

À l’avant-garde de cette renaissance scientifique se trouvent l’association Meet Vietnam (MEA) et le Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE).

Fondée en 1993 par le professeur Trân Thanh Vân, éminent physicien franco-vietnamien, la MEA a joué un rôle central dans la promotion de la coopération et l’avancement de la science et de l’enseignement supérieur au Vietnam. Le partenariat de l’association avec l’UNESCO, établi en 2012, a encore amplifié son impact sur la scène scientifique mondiale.

Rien qu’en 2023, la MEA et l’ICISE, en collaboration avec le Comité populaire provincial de Binh Dinh (Centre), ont organisé près de 150 conférences scientifiques internationales et plus de 45 cours scientifiques spécialisés, attirant près de 10.000 scientifiques de 35 pays et territoires.

L’association a également organisé des conférences scientifiques publiques, des interactions en ligne et en personne avec des lauréats du prix Nobel, offrant aux étudiants, aux universitaires et au grand public des opportunités inestimables d’interagir avec certains des esprits les plus brillants du domaine.

Une étape importante dans le paysage scientifique vietnamien est la création du prix VinFuture, le premier par une entité vietnamienne et l’un des prix annuels les plus précieux au monde.

Aujourd’hui dans sa quatrième saison, le prix VinFuture a recueilli près de 1.500 nominations de plus de 80 pays et territoires, avec plus de 9.000 scientifiques servant de partenaires de nomination.

Le professeur Sir Richard Henry Friend, président du conseil du prix VinFuture, a souligné l’impact du prix en notant que les lauréats précédents ont continué à obtenir des distinctions encore plus grandes.

Par exemple, le Dr Katalin Karikó et le Professeur Drew Weissman, lauréats du premier prix VinFuture pour leurs recherches révolutionnaires sur le vaccin à ARNm contre le COVID-19, ont ensuite reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine 2023. De même, le Dr Demis Hassabis et le Dr John Jumper, lauréats du prix spécial VinFuture en 2022, ont récemment reçu le prix Nobel de chimie 2024.

En 2024, le groupe d’auteurs honorés par le prix spécial VinFuture 2023 pour leurs recherches pionnières dans des domaines émergents a été nommé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde, notamment dans le secteur de la santé, par le magazine Time. Ils ont également été récompensés par d’autres prix internationaux prestigieux, tels que le prix Tang et les prix Lasker.

