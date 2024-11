Cap sur le développement de l'intelligence artificielle au Vietnam

Le Centre national d’innovation (NIC) et le ministère du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec Google, ont organisé le 15 novembre une conférence visant à explorer les perspectives et le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) dans le pays.

>> Nécessité de créer un environnement favorable pour promouvoir l’IA

>> Le PM pousse à former le capital humain aux semi-conducteurs, à l’IA et au cloud

>> Le secteur de la santé accélère l'utilisation de l'IA pour un meilleur service

>> Le Vietnam développer l’intelligence artificielle responsable

Prenant la parole lors de la conférence intitulée "Construire l'avenir de l'intelligence artificielle (IA) au Vietnam", le vice-ministre Dô Thành Trung a souligné que le ministère charge désormais le NIC de collaborer avec des experts nationaux et internationaux pour créer un centre spécialisé dans la formation, la recherche et les applications en IA.

Ce centre ambitionne de former 7.000 experts en IA selon des normes internationales et d'incuber quelque 500 start-up IA d'ici 2030, soutenant ainsi la recherche et l’innovation dans le secteur.

Photo : VNA/CVN

Ce projet s’inscrit dans une stratégie proactive du ministère pour faire du Vietnam un pôle d'innovation en IA, capable de développer des solutions innovantes non seulement pour l'ASEAN, mais à l’échelle mondiale.

Au cours de la conférence, un représentant de Google a présenté le rapport "Promouvoir la croissance numérique au Vietnam avec Google". L’étude révèle un potentiel économique de l’IA au Vietnam estimé à 79,3 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui pourrait représenter près de 12% du PIB national, si l'IA est largement adoptée dans les entreprises.

Selon le rapport "Agenda des opportunités de l'IA pour le Vietnam" de Google, le Vietnam doit investir dans son infrastructure technologique, renforcer les compétences en IA de sa main-d'œuvre et promouvoir l'accès à l'IA dans tous les secteurs de l'économie pour exploiter pleinement ce potentiel.

Le rapport approfondit également les stratégies visant à combler l'écart en matière de compétences numériques et d'IA, permettant ainsi à la main-d'œuvre vietnamienne d'utiliser efficacement l'IA et de contribuer à la croissance économique.

En parallèle, le rapport évalue la contribution de Google à l'écosystème économique vietnamien, notamment à travers ses produits et services intégrant l’IA, et son soutien aux entreprises, aux ménages et aux travailleurs.

Andrew Ure, directeur principal des relations gouvernementales et des politiques publiques chez Google Asie du Sud-Est, a exprimé son souhait de collaborer avec le gouvernement vietnamien et ses organismes de recherche pour bâtir un avenir basé sur l'IA, accessible et bénéfique pour tous.

Lors de cette conférence, des experts d'organismes étatiques, des chercheurs et des représentants d'entreprises ont discuté de solutions et d’initiatives visant à encourager les investissements dans la recherche et le développement en IA, à former une main-d'œuvre de haut niveau et à développer un écosystème d’innovation en IA.

Les experts ont aussi souligné l'importance de créer un cadre juridique solide pour une IA éthique et sécurisée, assurant une application responsable de cette technologie prometteuse.

VNA/CVN