Les rares météores des Taurides éblouissent le ciel du Vietnam ce soir

>> Possibilité d'observer la pluie de météores des Perséides au Vietnam

Photo : Luu Hoài Nam/Thanhniên/CVN

Ces pluies de météores, connues pour leurs boules de feu brillantes et lentes, seront visibles depuis la Terre, avec des conditions d'observation optimales attendues.

Les Taurides du Sud, originaires de la constellation du Taureau, atteindront leur apogée le 5 novembre. Au Vietnam, le meilleur moment pour assister à ce spectacle cosmique sera la nuit du 4 novembre et jusqu'aux premières heures du 5 novembre.

Space.com rapporte que les Taurides du Sud de 2024 seront plus faciles à observer, car la Lune n'atteindra qu'environ 15 % de luminosité pendant le pic, ce qui crée des conditions idéales pour admirer ces météores éblouissants.

Cependant, les Taurides du Nord, qui culminent dans la nuit du 11 novembre au matin du 12 novembre, pourraient être quelque peu obscurcies par la luminosité de 84% de la Lune, ce qui affecte la visibilité de certains des météores les moins lumineux.

Bien que les deux pluies de Taurides devraient produire un nombre modeste de météores par heure, elles se distinguent par leur taille et leur luminosité, ce qui en fait certaines des plus remarquables de l'année.

"Les Taurides sont riches en boules de feu. Ainsi, si vous apercevez une Tauride, elle peut être très brillante et vous éblouir, mais leur fréquence est vraiment faible," a expliqué Bill Cooke, expert en météores de la NASA.

"C'est simplement le fait que lorsqu'une Tauride apparaît, elle est généralement grosse et brillante."

Contrairement aux météores typiques, les boules de feu des Taurides sont plus grosses et durent plus longtemps lorsqu'elles traversent l'atmosphère terrestre. La NASA note que si la plupart des météores des Orionides se consument à environ 93 km d'altitude, les Taurides peuvent atteindre des profondeurs de 66 km, offrant un spectacle plus durable.

Ces météores se déplacent à environ 27 km par seconde, ce qui est beaucoup plus lent que les météores des Perséides, qui se déplacent à environ 70 km par seconde.

Bien que les Taurides semblent rayonner depuis le Taureau, elles proviennent en réalité de la comète massive Encke, dont le noyau mesure environ 4,8 m de large.

VNA/CVN