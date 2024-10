Le PM assiste à la cérémonie de lancement des véhicules Vinfast aux EAU

Photo : VNA/CVN

Vingroup a présenté les modèles de véhicules électriques VF3, VF8, VF9 et VFWild, ce démontrant son engagement en faveur d'un avenir vert, tout en offrant un service après-vente et d'autres politiques préférentielles aux clients utilisant des véhicules Vinfast.

S'adressant à l'événement, le Premier ministre Chinh a souligné que sur la base d'une bonne coopération au cours des 30 dernières années, les deux pays élèveront leurs relations et signeront un accord de partenariat économique intégral (CEPA) lors de sa visite.

La transformation numérique, la transition verte et l'économie circulaire sont des tendances inévitables dans le monde. Le Vietnam, en collaboration avec les Émirats arabes unis, met en œuvre des stratégies visant à rendre l'économie verte, permettant ainsi de réduire les émissions à zéro net d'ici 2050, a-t-il déclaré.

La présence de VinFast aux Émirats arabes unis pour introduire des modèles de véhicules électriques démontre non seulement la vision d'une entreprise pionnière, mais également la détermination et le désir de se développer du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a espéré que le peuple des Émirats arabes unis adorerait et utiliserait les produits automobiles modernes, confortables, respectueux de l'environnement, à prix raisonnable et de bonne qualité de Vinfast ainsi que d’autres produits vietnamiens, promouvant et créant ainsi davantage de liens entre les deux économies, entre les chaînes de production et d'approvisionnement pour créer les conditions permettant aux habitants des deux pays de découvrir les produits de qualité.

Il a espéré qu'en plus des véhicules électriques, Vingroup coopérerait avec des partenaires des Émirats arabes unis dans d'autres domaines tels que la transformation numérique et le développement des infrastructures stratégiques, contribuant ainsi à la réalisation du CEPA Vietnam - EAU, qui sera prochainement signé.

VNA/CVN