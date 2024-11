S&P maintient la note BB- de Techcombank

Photo : VNA/CVN

Techcombank continue de surpasser le secteur grâce à une base de dépôts diversifiée et à faible coût, ainsi qu’à une gestion efficace des coûts, soutenue par des innovations technologiques.

S&P a salué Techcombank pour avoir maintenu une rentabilité supérieure à la moyenne du secteur, avec un rendement de base des actifs de 3% au cours des quatre dernières années, soit bien au-dessus de la moyenne du secteur, qui se situe entre 1,0% et 1,5%. Le succès de la banque est attribué à son portefeuille de prêts à marge élevée, son financement à faible coût et ses solides revenus non liés aux intérêts.

La perspective "stable" de S&P reflète les attentes selon lesquelles Techcombank continuera de maintenir une base de capital solide et une rentabilité supérieure au cours des 12 à 18 prochains mois. L'agence a également noté le portefeuille de crédit sain de la banque, malgré les défis du secteur immobilier, et prévoit une amélioration des prêts non performants (NPL) à mesure que l'économie vietnamienne se redresse.

La stratégie de diversification des capitaux de Techcombank a également été saluée, S&P notant la capacité de la banque à attirer des dépôts à faible coût et à long terme grâce à des produits innovants et à la banque numérique. Cela permet à Techcombank de maintenir ses coûts de financement compétitifs et d'afficher l'un des ratios de comptes courants et d'épargne (CASA) les plus élevés du secteur.

S&P a révisé ses perspectives d’amélioration de la note de Techcombank, indiquant qu'une réévaluation à la hausse est désormais possible si le ratio de capital ajusté au risque (RAC) de la banque s'améliore au cours des 12 à 18 prochains mois, reflétant les efforts continus de la banque pour diversifier son portefeuille de crédits et optimiser les rendements de ses actifs.

"Nous sommes heureux que S&P ait reconnu les progrès réalisés par la banque dans plusieurs domaines : une forte rentabilité, une capitalisation solide, une qualité des actifs et une base de dépôts diversifiée et à faible coût, soutenue par l’innovation technologique et des produits", a déclaré Alex Macaire, directeur financier de Techcombank.

Bien que la note et la perspective restent inchangées, la dernière mise à jour de S&P reflète une vision plus positive de l’environnement opérationnel de la banque. Cela est dû à la croissance robuste du PIB du Vietnam et à la qualité élevée du portefeuille de crédits de la banque, qui est restée solide malgré le ralentissement du marché immobilier au cours des deux dernières années.

"S&P a également mis à jour ses perspectives de notation pour Techcombank, en alignement avec la stratégie déclarée de la banque, notamment en termes de diversification future de son portefeuille", a ajouté le directeur financier.

VNA/CVN