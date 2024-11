La gouverneure de la BEV répond à des questions sur la gestion des devises étrangères

Selon Nguyên Thi Hông, l'augmentation des taux d'intérêt sur les dépôts en devises signifiera que les détenteurs de devises bénéficieront non seulement des fluctuations des taux de change, mais recevront également

S’agissant de la gestion des opérations commerciales des devises étrangères et le traitement des activités sans licence et illégales, la gouverneure de la BEV a souligné que selon les réglementations en vigueur, seules les établissements de crédit étaient autorisés à mener des activités commerciales liées aux devises étrangères. Lorsque les entreprises et les particuliers effectuent des transactions nécessitant des devises étrangères, ils effectuent des transactions avec les établissements de crédit. Pour l’heure, la BEV n'a autorisé aucune plate-forme de transactions de devises étrangères, a-t-elle affirmé.

Les gestionnaires doivent renforcer la détection des organisations et des particuliers qui établissent des plates-formes sans licence pour prévenir et combattre la criminalité.

VNA/CVN