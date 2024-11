Le Vietnam étudie la possibilité de créer une bourse de l'or

>> Factures électroniques, une solution transparente pour le marché de l'or

>> La Banque d’État annonce la vente directe de lingots d’or à près de 79 millions de dôngs le taël

>> La BEV annonce la vente directe de lingots d’or à près de 78 millions de dôngs le taël du 4 juin

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Hông a fait remarquer que si certaines nations, telles que la Chine avec sa grande bourse de l'or de Shanghai, ont mis en place des plateformes de négoce d'or efficaces, d'autres pays de la région ont décidé de ne pas le faire.

Elle a souligné que bien qu'une bourse de l'or puisse potentiellement accroître la transparence du marché et faciliter l'accès pour les particuliers et les entreprises, le statut du Vietnam en tant qu'importateur d'or nécessite une réflexion approfondie concernant les investissements en infrastructure.

La gouverneure a identifié plusieurs défis persistants sur le marché de l'or, notamment un écart de prix constant entre les marchés nationaux et internationaux, une instabilité du marché influencée par des facteurs psychologiques et les anticipations des acheteurs ainsi que des risques potentiels pour les marchés monétaires et des changes.

Selon elle, tout en poursuivant l'évaluation d'interventions judicieuses pour stabiliser le marché et atteindre les objectifs de politique monétaire, la Banque d'État collaborera avec les ministères et les secteurs concernés pour renforcer la surveillance du marché et améliorer la gestion étatique. L'objectif est de garantir la sécurité économique et financière, la stabilité monétaire nationale, ainsi que l'ordre social.

Elle a demandé aux établissements de crédit concernés et aux entreprises agréées de respecter strictement les réglementations légales sur les activités de négoce de l'or. Elle a également souligné l'importance d'une collaboration étroite avec les médias et les agences compétentes pour diffuser des informations précises sur les politiques et réglementations de gestion du marché, dans le but de stabiliser l'opinion publique et de favoriser un consensus social.

VNA/CVN