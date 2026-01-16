VinFast accompagne la standardisation de la formation des ingénieurs de l’automobile électrique

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a officiellement scellé un accord de coopération avec 30 universités et écoles supérieures techniques à travers le pays. Cette initiative vise à standardiser les programmes de formation, les cursus et les supports pédagogiques, afin de développer des ressources humaines de haute qualité pour les secteurs de la production et de la maintenance des véhicules électriques au Vietnam.

>> VinFast poursuit son soutien à la transition vers les véhicules électriques

>> VinFast établit un record avec près de 176.000 véhicules électriques livrés au Vietnam en 2025

>> VinFast établit un record inédit sur le marché automobile vietnamien

Photo : VNA/CVN

En vertu de cet accord, VinFast collaborera avec des institutions de prestige, telles que l’Université des transports et des communications, l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH), l’Université d’industrie de Hanoï ou encore l’Université pédagogique technique de Hung Yên, afin de déployer un modèle de formation en alternance privilégiant l'apprentissage par la pratique. Ce programme ambitionne de bâtir une base de compétences durable, capable de répondre aux exigences d'une industrie automobile en pleine mutation technologique.

Pour accompagner cette transition pédagogique, VinFast s'est engagé à faire don de deux véhicules électriques et d'équipements de diagnostic spécialisés à chaque établissement partenaire. En complément, VinFast déploiera le programme "Train-the-Trainer" destiné au corps enseignant, permettant aux professeurs d'actualiser leurs connaissances sur les dernières innovations en matière de batteries, de systèmes de propulsion et de logiciels de diagnostic.

Dans le cadre de cette collaboration, un module spécifique, intitulé "Techniques de réparation de base des véhicules électriques VinFast", sera officiellement intégré au cursus des étudiants, que ce soit sous forme de cours obligatoire ou optionnel.

Par ailleurs, les étudiants bénéficiant de ce programme auront l'opportunité d'effectuer des stages au sein du complexe industriel et du réseau de centres de services de VinFast. Les profils les plus talentueux seront prioritairement recrutés à l'issue de leurs études et pourront participer à des projets de recherche ou à des concours d'innovation liés aux technologies de mobilité électrique.

Duong Thi Thu Trang, directrice générale adjointe des ventes mondiales de VinFast, a souligné que cette coopération vise à instaurer un écosystème éducatif structuré. En offrant aux étudiants un accès précoce aux technologies de pointe, VinFast consolide les fondations de l'industrie automobile vietnamienne sur la scène internationale.

Ce partenariat devrait ouvrir de vastes perspectives de carrière pour des dizaines de milliers d'étudiants, tout en garantissant l'excellence du service après-vente pour les utilisateurs de la marque nationale.

VNA/CVN