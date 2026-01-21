Admirez le mont Fuji depuis Shizuoka grâce à la nouvelle liaison de Vietjet

Le 19 janvier à Hanoï, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a lancé la vente des billets pour la nouvelle ligne Hanoï - Shizuoka (Japon). Cette nouvelle liaison sera inaugurée le 28 avril prochain, portant à 11 le nombre total de lignes aériennes de Vietjet entre le Vietnam et le Japon.

Photo: VJ/CVN

Avec trois vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis et dimanches, le nouveau vol de Vietjet décollera de l'aéroport de Nôi Bài à Hanoï à 02h40 et atterrira à l'aéroport de Shizuoka à 09h30 (heure locale). Le vol retour partira de l'aéroport de Shizuoka à 10h30 (heure locale) et atterrira à Hanoï à 14h00 le même jour.

Une réduction de 20% sur les billets Deluxe

Pour célébrer cette nouvelle liaison, Vietjet lance un programme promotionnel spécial, offrant une réduction de 20% sur les billets Deluxe (hors taxes et frais), valable pour tous les passagers réservant des billets sur les vols à destination du Japon avec le code HELLOSHIZUOKA. Des billets promotionnels sont disponibles à l'achat du 20 au 22 janvier 2026, de 00h00 à 23h59, sur le site internet : www.vietjetair.com et via l'application mobile Vietjet Air. L’offre est valable pour des voyages entre le 1er mars et le 31 décembre 2026 (sous certaines conditions).

Photo: VJ/CVN

En volant avec Vietjet en classe Deluxe sur les liaisons entre le Vietnam et le Japon, les passagers bénéficient d'une offre complète incluant 20 kg de bagages enregistrés, le choix gratuit du siège, la modification gratuite de l'itinéraire et de nombreux autres avantages.

Cette nouvelle liaison renforce les liens entre le Vietnam et la préfecture de Shizuoka, lieu célèbre pour le majestueux mont Fuji, le Mishima Skywalk (le plus long pont suspendu du Japon), les vastes plantations de thé de Nihondaira et Makinohara, le port de pêche renommé de Shimizu et les stations thermales (onsen) d'Atami et d'Izu. Pendant ce temps, Hanoï, la capitale millénaire du Vietnam, demeure le principal centre politique, économique et culturel du pays, ainsi qu'une destination prisée des touristes internationaux grâce à son harmonieux mélange de charme ancien et de modernité, sans oublier sa cuisine unique et l'hospitalité chaleureuse de ses habitants.

Photo: VJ/CVN

Explorer Shizuoka avec Vietjet est une expérience encore plus enrichissante grâce à la dégustation de délicieux plats vietnamiens, frais et nutritifs, tels que le Pho Thin, le bánh mì, le café au lait glacé… ainsi qu’une cuisine internationale. Les passagers sont servis par un équipage professionnel et attentionné à bord d'avions modernes et économes en carburant. De plus, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy offre la possibilité de gagner des prix grâce à des tirages au sort et de cumuler des points échangeables contre des cadeaux de Vietjet et de plus de 250 grandes marques du voyage, de la gastronomie et du shopping.

Réservez vos billets dès aujourd'hui et soyez parmi les premiers passagers à emprunter la nouvelle liaison Hanoï - Shizuoka de Vietjet.

Tân Dat/CVN