VinFast lance le VF MPV7, un monospace électrique 7 places pour famille

VinFast annonce le lancement du VF MPV7, un véhicule électrique 7 places conçu spécifiquement pour les besoins des familles, offrant un espace généreux, des technologies intelligentes de pointe et des standards de sécurité haut de gamme.

Le VF MPV7 est la version haut de gamme du Limo Green - modèle numéro un du marché dans le segment des MPV - avec des équipements et un design supérieurs, destinés principalement à la clientèle familiale.

Dans son ensemble, le véhicule adopte les "proportions dorées" caractéristiques des monospaces, avec des roues repoussées vers les quatre coins afin de maximiser l’espace de l’habitacle. Les lignes extérieures sont harmonieuses, conférant au véhicule une allure élancée et élégante. La face avant affirme fortement l’identité de la marque avec la signature lumineuse LED en forme de V. Le VF MPV7 est équipé de rétroviseurs extérieurs à réglage et rabattement électriques, intégrant les clignotants. Il se distingue également par ses jantes en alliage multibranches de 19 pouces, qui lui donnent une silhouette imposante et sportive par rapport aux autres modèles de son segment.

Côté dimensions, le véhicule affiche une longueur, une largeur et une hauteur respectives de 4.740 x 1.872 x 1.734 mm, avec un empattement de 2.840 mm, garantissant un espace intérieur particulièrement spacieux et un confort optimal pour les 7 passagers. L’habitacle adopte un design moderne et fonctionnel, avec un volant D-Cut gainé de cuir intégrant des commandes multifonctions, un sélecteur de vitesses électronique placé derrière le volant, un grand écran d’info-divertissement de 10,1 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay, des sièges en cuir synthétique, ainsi qu’une climatisation automatique avec filtre PM2.5 et des aérateurs présents sur les trois rangées de sièges. Le volume du coffre peut atteindre jusqu’à 1.240 litres une fois les sièges arrière rabattus, répondant ainsi à tous les besoins de transport de la famille.

Le VF MPV7 est propulsé par un moteur électrique développant une puissance maximale de 150 kW et un couple maximal de 280 Nm. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 60,13 kWh, offrant une autonomie pouvant atteindre 450 km après une charge complète (selon le cycle NEDC). Grâce à sa technologie de recharge rapide avancée, la batterie peut être rechargée de 10% à 70% en seulement 30 minutes, assurant une grande praticité à l’usage.

Par ailleurs, le véhicule bénéficie d’équipements de confort avancés tels qu’un assistant virtuel intelligent permettant une interaction vocale naturelle en vietnamien, adaptée aux différentes régions, ainsi qu’une application mobile pour le suivi et la localisation du véhicule à distance. Le VF MPV7 est également doté de systèmes de sécurité active et passive de tout premier plan dans son segment, reposant sur une structure de châssis robuste et des fonctionnalités telles que l’aide au stationnement arrière, la caméra de recul ou encore le régulateur de vitesse.

Le VF MPV7 est proposé au prix public de 819 millions de dôngs (TVA incluse) et bénéficie de l’ensemble des avantages du programme promotionnel "Ardemment pour un avenir vert" actuellement déployé par VinFast à l’échelle nationale en 2026. Le véhicule est couvert par une garantie constructeur de 7 ans ou 160.000 km pour la voiture, et de 8 ans ou 160.000 km pour la batterie (selon la première échéance atteinte).

VinFast ouvre officiellement les précommandes anticipées du VF MPV7 du 20 janvier 2026 au 15 février 2026 via le site web https://vinfastauto.com/vn_vi/dat-coc-xe-vf-mpv7 ainsi que dans l’ensemble de son réseau de concessionnaires agréés à travers le pays. Les clients effectuant une réservation durant cette période recevront un pack d’assurance carrosserie valable deux ans (convertible en espèces).

Les premières livraisons du VF MPV7 aux clients sont prévues dès le mois de février 2026.

Texte et photo : Minh Thu/CVN