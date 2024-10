Nouveau Centre national des expositions à Hanoï

Photo : Vingroup/CVN

Le design récemment dévoilé incarne une véritable "œuvre du siècle", fusionnant une ambition internationale avec un esprit national profondément enraciné. Ce projet promet d'être à la hauteur de son objectif : devenir un nouveau symbole de développement pour la capitale, représentant à la fois son dynamisme et sa modernité.

Le Centre national des expositions, dont la construction a débuté le 30 août 2024, est salué comme la "nouvelle merveille" de la capitale. S’étendant sur 90 hectares, ce centre figurera parmi les 10 plus grands espaces d'exposition au monde. En son cœur, une exposition intérieure captivante met en lumière l'image du génie Kim Quy (Tortue d'or), une figure emblématique de la culture traditionnelle, incarnant santé, fortune et prospérité.

Photo : Vingroup/CVN

Photo : Vingroup/CVN

Ce projet comprend neuf lotissements s’étendant sur plus de 130.000 m², accompagnés de quatre parcs d'exposition extérieurs couvrant 20,6 hectares, ainsi que deux pavillons intérieurs et plusieurs infrastructures auxiliaires, offrant ainsi un espace multifonctionnel pour des événements de portée internationale.

Vu de l'intérieur de l'espace d'exposition central, le hall principal dispose d'un grand système de colonnes recouvertes de métal, apportant une beauté luxueuse et majestueuse. Les murs autour de la zone d'exposition sont en verre avec des persiennes colorées qui créent à la fois une esthétique et aident à bloquer la lumière du soleil.

La partie "carapace de tortue" du génie Kim Quy utilise une toile légère et translucide. Cette conception répond aux normes d’architecture verte et d’économie d’énergie des projets mondiaux.

Photo : Vingroup/CVN

Le complexe dispose également de bâtiments fonctionnels destinés à offrir une réponse complète aux différents besoins, tels que le Centre de Conférences et de Mariages, le Centre d'Exposition Régulier (blocs A et B), la zone d'exposition extérieure de 20 ha pour organiser des événements de très grande envergure, six parkings extérieurs…

Le Centre national des expositions sera situé juste à l'entrée nord-est de Hanoï, à seulement 15 minutes de L'aéroport international de Nôi Bài et à cinq minutes des arrondissements de Hoàn Kiêm et Tây Hô via le futur pont Tu Liên. Parallèlement à l'accélération de la construction du projet, le conglomérat Vingroup vient également d'adresser un document au Comité populaire de la ville pour proposer de participer à l'investissement dans la construction du pont Tu Liên sous la forme d'un contrat BT (Bâtir-Transférer).

Photo : Vingroup/CVN

Le Centre national des expositions, une fois mis en service, sera un nouveau symbole de développement. Il s'agira également d'un pont permettant aux entreprises mondiales et aux pays du monde entier de multiplier les rencontres et d'élargir les opportunités commerciales, contribuant ainsi à rehausser la position du Vietnam.

Quỳnh Anh-Yên Chi/CVN