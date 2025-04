Prix de l'information : un journaliste mexicain honoré pour ses écrits sur le Vietnam

>> Le chef du Parti travailliste mexicain salue le rôle de la presse révolutionnaire vietnamienne

>> Visite de travail d'une délégation de la province de Lào Cai au Mexique

>> Fort potentiel de coopération, selon un responsable mexicain

Photo : VNA/CVN

Le journaliste a fait cette déclaration en tant qu'auteur et lauréat du deuxième prix du Prix national de l'information pour l'étranger 2024, lors de la cérémonie de remise qui s'est tenue jeudi 3 avril à l'ambassade du Vietnam à Mexico.

Mouris Salloum George a souligné que les journalistes mexicains perçoivent toujours du positivisme et de l'humanisme lorsqu'ils écrivent sur le Vietnam. Ils racontent l'histoire d'une nation héroïque, dotée d'un riche potentiel et d'aspirations à la croissance.

En tant que journaliste ayant écrit des dizaines d'articles sur le Vietnam, il a exprimé sa détermination à continuer de publier sur ce pays, qui suscite un vif intérêt chez les lecteurs du Mexique et de toute l'Amérique latine.

Il a également exprimé son souhait de renforcer la coopération et les échanges académiques entre les agences de presse et les médias des deux pays, en particulier entre son Club et l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), la Voix du Vietnam (VOV) et la Télévision du Vietnam (VTV).

Réitérant sa gratitude et son appréciation pour les articles du journaliste mexicain sur le Vietnam, l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, a souligné que ses travaux journalistiques fournissent au peuple mexicain des informations objectives sur le Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir l'amitié traditionnelle entre les deux pays, notamment à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (19 mai 1975-2025).

Il a réaffirmé l'engagement des missions de représentation vietnamiennes au Mexique à servir de passerelle pour renforcer la coopération entre les médias des deux pays, considérant qu'il s'agit là d'une tâche importante pour approfondir les liens bilatéraux.

VNA/CVN