Le Cambodge continue de soutenir les victimes des récentes catastrophes naturelles au Vietnam

Une cérémonie a été organisée le 10 octobre par l'ambassade du Vietnam au Cambodge pour recevoir des dons d'organisations et de particuliers cambodgiens afin de soutenir les Vietnamiens gravement touchés par les récentes catastrophes naturelles.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, a reçu un don de 1.700 dollars de Chea Sam Eng et Kim Neng, représentants des Cambodgiens qui ont étudié au Vietnam au début des années 1980.

Photo : VNA/CVN

Chea Sam Eng et Kim Neng ont exprimé leur profonde sympathie pour les pertes subies par le peuple vietnamien à cause du typhon Yagi et des inondations qui ont suivi. Ils ont déclaré que leur soutien était modeste mais symbolisait la solidarité sincère entre les deux nations.

L'ambassadeur vietnamien a exprimé sa sincère gratitude pour ce geste, soulignant la forte amitié entre le Vietnam et le Cambodge, qui se sont toujours soutenus dans les moments difficiles. Il s'est engagé à livrer les dons au Vietnam dans les meilleurs délais.

En septembre, le typhon Yagi a causé de graves dégâts dans le Nord du Vietnam. Pour aider à faire face aux conséquences, l'ambassade du Vietnam au Cambodge a lancé une campagne de collecte de fonds, qui a permis de mobiliser plus de 40.000 dollars auprès de la communauté vietnamienne locale. Cet effort collectif illustre l'esprit de solidarité durable qui règne parmi les communautés vietnamiennes, tant au pays qu'à l'étranger.

VNA/CVN