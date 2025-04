Graves irrégularités constatées dans deux projets hospitaliers

>> Construction d’hôpitaux : l’Inspection générale du gouvernement révèle des violations

Photo : VNA/CVN

Concernant le choix des consultants, l’Inspection gouvernementale indique : la proposition et l’approbation du recours à une société de conseil étrangère pour l’élaboration des projets ont été effectuées de manière subjective, avec l’intention délibérée de choisir la société VK Group (Belgique), sans évaluer les capacités et l’expérience des sociétés de conseil vietnamiennes. Cela constitue une violation grave de la législation sur les marchés publics ainsi que des règlements relatifs au recours aux consultants étrangers dans le secteur de la construction au Vietnam. La responsabilité incombe au ministre de la Santé, au directeur du Comité de gestion des projets de santé clés, au Département des équipements médicaux et des ouvrages sanitaires, ainsi qu’aux unités et individus concernés de l’époque.

L’Inspection gouvernementale constate également que le processus de présentation et d’approbation du plan de sélection de la conception architecturale présentait des signes de manque de transparence et de sincérité, avec une intention manifeste de favoriser VK Group en tant que consultant étranger, sans preuve suffisante que cette entreprise remplissait les conditions requises, ni justification de l’incapacité des consultants vietnamiens.

Par ailleurs, de nombreuses irrégularités ont été relevées dans la mise en œuvre de quatre lots de marchés de conseil attribués à des entreprises étrangères (TV4/2014, TV5/2014, TVBM-04 et TVVD-04).

Le ministre de la Santé de l’époque, le Comité de gestion des projets de santé clés et les unités, individus directement impliqués ont délibérément enfreint les textes juridiques sur les marchés publics, notamment en divisant les lots de manière non conforme aux exigences techniques et à la logique d’exécution du projet, dans le but de favoriser un prestataire déjà identifié à l’avance.

La valeur des contrats signés a largement dépassé les niveaux fixés par le ministère de la Construction, avec un dépassement estimé à 104,86 milliards de dôngs, causant une perte budgétaire estimée préliminairement à 80 milliards de dôngs.

Compte tenu des éléments laissant apparaître des violations graves des règles, entraînant des conséquences importantes au regard du Code pénal de 2015, l’Inspection gouvernementale a transmis les dossiers et documents relatifs aux quatre lots de conseil (TV4/2014, TV5/2014, TVBM-04 et TVVD-04) au ministère de la Police, pour enquête et traitement conformément à la loi.

VNA/CVN