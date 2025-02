Renforcer les échanges entre les peuples vietnamien, lao et cambodgien

Le Programme de “Famille vietnamienne avec les étudiants lao et cambodgiens poursuivant leurs études à Hô Chi Minh-Ville” a créé une bonne impression. La qualité du programme s'améliore de plus en plus, contribuant à favoriser l'amitié spéciale entre les peuples du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

C'est l'évaluation de Ngô Thanh Son, vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, lors de la réunion-bilan de la mission de la diplomatie du peuple - des Vietnamiens d'outre-mer et du Programme “Famille vietnamienne avec les étudiants laos et cambodgiens poursuivant leurs études à Ho Chi Minh-Ville” en 2024, organisée le 21 février par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville.

En 2024, le programme a attiré la participation de 95 familles vietnamiennes, 127 étudiants laos et 35 étudiants cambodgiens, avec de nombreuses activités d'accompagnement significatives.

Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville a présidé un échange entre des familles vietnamiennes et les familles d'étudiants au Cambodge, aidant les familles d'étudiants cambodgiens à se sentir en sécurité pendant la période d'études de leurs enfants à Hô Chi Minh-Ville. Le comité a mobilisé un soutien de plus de 748 millions de dôngs en faveur des familles vietnamiennes.

L'Union des jeunes de Hô Chi Minh-Ville a organisé le festival "Famille Vietnam - Laos - Cambodge" ; félicité 72 étudiants et stagiaires laos et cambodgiens exceptionnels en 2024...

L'Association des agriculteurs de la ville a tenu un programme d'expérience pratique dans le district de Cân Gio. L’Association des femmes de la ville et la Fédération du travail de la ville ont conjointement organisé un concours de questions-réponses pour en savoir plus sur la vie et l'oeuvre de l'Oncle Hô, des spectacles artistiques, costumes traditionnels du Vietnam, du Laos, du Cambodge...

Ces activités ont permis aux étudiants laos et cambodgiens d’acquérir des sentiments et des expériences sur la culture et la beauté de la vie quotidienne des Vietnamiens en général et des habitants de Hô Chi Minh-Ville en particulier.

