Viettel High Tech renforce la coopération avec les partenaires dans l'industrie de la défense

Durant les quatre jours de l'exposition internationale de la défense du Vietnam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024, du 19 au 22 décembre), Viettel High Tech a signé plusieurs accords de coopération stratégiques avec des partenaires étrangers. L’objectif est de contribuer à affirmer sa capacité et son potentiel technologiques dans l’exportation des produits de haute technologie.

Photo : ND/CVN

Fort de son succès en Inde, la Compagnie générale de l'industrie de haute technologie Viettel (Viettel High Tech) poursuit son expansion internationale en signant un nouvel accord de partenariat avec Quadgen Wireless Solutions, partenaire stratégique de premier plan dans le domaine des infrastructures de réseaux en Inde et en Amérique. Cet accord vise à déployer la solution 5G Private Network sur le marché américain, en répondant aux besoins de géants des télécommunications des États-Unis comme AT&T, Verizon, T-Mobile et Dish Wireless.

De son côté, Quadgen s'est engagé à promouvoir activement les produits de Viettel sur le marché américain, contribuant ainsi à consolider la réputation de la technologie vietnamienne à l'échelle internationale.

Le Vietnam Defence Expo 2024 a été l'occasion pour Viettel High Tech de renforcer sa position sur la scène internationale en signant des accords stratégiques avec des entreprises de renommée mondiale, telles que John Cockerill Defence, une société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise à niveau de systèmes d'armes multifonctionnels en Belgique. Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives de développement dans le domaine des systèmes d'armement et renforce la position de Viettel High Tech en tant qu'acteur majeur de l'industrie de la défense.

Photo : ND/CVN

Selon James Caudle, directeur général pour la région Asie-Pacifique de John Cockerill Defence, Viettel High Tech dispose d'un fort potentiel pour répondre à la demande croissante en équipements militaires à l'échelle mondiale, grâce à ses compétences et à la qualité de ses produits. Il a exprimé le souhait de voir John Cockerill Defence et Viettel High Tech renforcer leur collaboration, en particulier dans le domaine de la modernisation et du développement de systèmes terrestres.

À plus long terme, il envisage la création d'une coentreprise internationale afin de favoriser l'exportation de leurs produits et d'élargir le champ de leurs activités dans le secteur de la défense.

Viettel High Tech a également continué à démontrer son potentiel d'expansion sur le marché en signant le troisième contrat commercial sur les machines d'information militaires avec Savansai Group Company (Laos), une unité possédant une expérience et des connaissances liées à la défense et au marché au Laos.

En outre, l'entreprise vietnamienne a signé l’accord de coopération avec Airbus. Cette collaboration promet de donner naissance à des solutions innovantes dans des domaines clés tels que la guerre électronique, l'automatisation du commandement et la cybersécurité, renforçant ainsi la position de Viettel High Tech sur la scène internationale

Pour sa part, la compagnie française MLR Advisory a manifesté aussi un vif intérêt pour un partenariat technologique avec Viettel High Tech, soulignant les opportunités mutuellement bénéfiques que pourrait offrir une telle collaboration.

Hà Linh-Câm Sa/CVN