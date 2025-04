Hô Chi Minh-Ville

Viettel construit le plus grand centre de données au Vietnam

Une fois terminé, ce centre de données (DC) deviendra le premier au Vietnam à dépasser les 100 MW de capacité, ce qui en fera une infrastructure dite "hyperscale", comparable aux plus grands centres de données mondiaux.

Déjà en avril 2024, Viettel avait inauguré un autre centre de données d’une capacité de 30 MW, pouvant accueillir plus de 2.400 racks, situé dans la zone high-tech de Hòa Lac (Hanoï). Il s’agit à ce jour du centre de données le plus puissant du Vietnam.

Selon les informations communiquées par le groupe, le centre de Tân Phu Trung est conçu et exploité selon les normes internationales Uptime Tier III. Il offre une densité moyenne de 10 kW par rack, soit 2,5 fois la moyenne actuelle au Vietnam. La capacité maximale par rack pourra atteindre 60 kW, suffisamment pour répondre aux exigences du calcul haute performance, notamment pour les modèles et applications d’intelligence artificielle à grande échelle.

Pour atteindre de telles performances, l’entreprise met en œuvre une technologie de refroidissement innovante, un système de gestion basé sur l’intelligence artificielle développé en interne, ainsi que des matériaux et technologies de pointe. L’objectif est d’atteindre un indice d’efficacité énergétique (PUE) inférieur à 1,4.

"Le centre de données hyperscale de Tân Phú Trung n’est pas une installation isolée, mais une pièce stratégique de l’infrastructure numérique que Viettel continue de bâtir", a déclaré le général de division Tao Duc Thang, président et directeur général de Viettel, lors de l’événement.

Il a précisé que le groupe dispose de 15 centres de données en activité à Hanoï, à Nang, Hô Chi Minh-Ville et Binh Duong. Cette année, Viettel prévoit d’achever l’installation de 20.000 stations de diffusion 5G, couvrant ainsi 95% des zones urbaines résidentielles à l’échelle nationale.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a estimé que le centre de données de Viettel à Cu Chi pourrait devenir un point de transit de données majeur, attirant entreprises et multinationales technologiques à investir et opérer au Vietnam. Il jouerait également un rôle de passerelle à large bande entre Hô Chi Minh-Ville et les grandes zones économiques mondiales. Ce centre devrait en outre devenir un moteur pour le développement de l’infrastructure numérique de la ville, la mise en place de villes intelligentes et d’un gouvernement numérique.

D’après un rapport du ministère des Sciences et de la Technologie datant de la mi-mars, quatre entreprises prévoient d’investir dans des centres de données hyperscale pour une capacité totale de 220 MW. Bien que le développement des infrastructures au Vietnam ait connu des avancées notables, la capacité installée reste limitée à 182 MW, encore loin de l’objectif de 870 MW fixé à l’horizon 2030. À ce jour, le pays ne compte qu’un seul centre de données hyperscale de 30 MW.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, a souligné à plusieurs reprises l’importance des infrastructures numériques. Celles-ci regroupent notamment l’infrastructure de télécommunications à large bande, l’infrastructure de cloud computing, les technologies numériques et les plateformes numériques. "Les infrastructures numériques sont stratégiques, tout comme les transports et l’électricité. Elles doivent toujours être prioritaires, bénéficier d’investissements à long terme et pouvoir évoluer sur plusieurs décennies. L’infrastructure numérique du Vietnam doit garantir l’ultra-haut débit, l’universalité, la durabilité, l’intelligence, l’ouverture, l’écologie et la sécurité", a-t-il conclu.

Minh Thu/CVN

Photos : Viettel/CVN