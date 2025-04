Vingroup

Le mini-SUV VF 3 de VinFast à la conquête du marché indonésien

Cette étape majeure confirme non seulement la capacité de production avancée de VinFast et son efficacité dans l’optimisation des processus, mais témoigne également de l’attrait croissant du VF 3 auprès des consommateurs indonésiens.

Dernier-né de la gamme diversifiée de véhicules 100% électriques de VinFast en Indonésie, le mini-SUV VF 3 occupe une position stratégique en tant que catalyseur clé dans les efforts de l’entreprise pour promouvoir la transition écologique.

Depuis son lancement, le VF 3 est devenu un véritable phénomène au Vietnam, aux Philippines et en Indonésie, grâce à son design unique et moderne qui inspire la créativité et permet aux utilisateurs d’exprimer leur individualité et leur style personnel.

Pour célébrer cette étape importante, VinFast a organisé une livraison groupée de 100 VF 3 lors du Motomobi News Karnaval, les 19 et 20 avril.

Les clients ayant réceptionné leur véhicule ont salué le design distinctif du VF 3, ses équipements de série ainsi que ses performances, jugées très satisfaisantes dans sa gamme de prix, rendant le véhicule accessible à un large public.

Lors de ce Motomobi News Karnaval, les consommateurs indonésiens ont eu l’opportunité de découvrir le VF 3 en conditions réelles et de profiter de nombreux programmes interactifs et promotions attractives.

Conçu pour répondre aux besoins de mobilité urbaine, le VF 3 offre une autonomie de 215 km sur une seule charge, conjuguant idéalement praticité et performance. L'entreprise déploie également une politique après-vente de premier plan.

Parallèlement, VinFast développe un écosystème complet dédié à la mobilité verte grâce à des partenariats stratégiques, notamment avec GSM (Green - Smart - Mobility) JSC, une entreprise de taxis électriques, et V-GREEN, une entreprise internationale spécialisée dans les infrastructures de recharge. L'objectif de VinFast est d'installer 30.000 bornes de recharge en Indonésie d'ici fin 2025, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et accélérant la transition vers une mobilité durable.

