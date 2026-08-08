Saigontourist fête ses 51 ans avec une vague de promotions

À l’occasion de son anniversaire, le groupe Saigontourist lance un vaste programme de fidélité comprenant 51 offres spéciales, valables jusqu’au 15 septembre dans ses hôtels, resorts, restaurants et agences de voyages à travers le pays.

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Photo : Saigontourist/CVN

"Ces 51 offres spéciales correspondent aux 51 années d’existence de Saigontourist et symbolisent 51 marques de reconnaissance envers nos clients. Chacune a été conçue pour enrichir chaque voyage, chaque repas, chaque séjour et chaque événement organisé par Saigontourist", a déclaré un représentant du groupe.

À Hô Chi Minh-Ville, les hôtels emblématiques Majestic Saigon, Grand Saigon, Rex Saigon et Continental Saigon proposent simultanément de nombreuses offres promotionnelles dans l’hébergement et la restauration.

Le Grand Saigon lance notamment le programme "Grand Heritage Afternoon Tea" au prix de 395.000 dôngs++ par personne. Le Majestic Saigon propose un buffet de fruits de mer tous les vendredis et samedis. De son côté, le Continental Saigon présente le programme "Saigontourist Dining 51 - 51 ans d’excellence au service du partage", mettant à l’honneur une cuisine alliant traditions et raffinement.

Le Rex Saigon propose quant à lui l’offre "Summer Deal" : pour deux nuits consécutives réservées, la troisième est facturée seulement un million de dôngs. Ses restaurants lancent également une formule "Une boisson achetée, la deuxième à partir de 51.000 dôngs", afin d’enrichir l’expérience gastronomique des clients.

L’hôtel Kim Dô cible la clientèle d’affaires avec des réductions pouvant atteindre 30% sur la location de salles de conférence, des offres préférentielles pour les banquets et de nombreux services événementiels. L’Oscar Saigon accorde, pour sa part, des avantages à ses clients fidèles ainsi qu’aux personnes célébrant leur anniversaire en août : réduction de 30% sur les chambres, de 20% sur les services de restauration et de blanchisserie. À partir du 1er août, une remise de 30% sur les chambres est également accordée aux clients ayant séjourné dans un établissement Saigontourist au cours des trois derniers mois.

Dans le domaine de l’écotourisme et de la gastronomie, le Village touristique de Binh Quoi propose de nombreuses animations : cadeaux inspirés du Sud du Vietnam à l’arrivée, dégustation de boissons primées lors du Festival de la culture culinaire de Saigontourist 2026, ainsi que des offres spéciales pour les mariages, les événements d’entreprise et les séjours alliant sport et loisirs.

Réseau au plus près des voyageurs

Au Nord, l’hôtel Saigon - Ha Long propose un forfait estival à partir de 850.000 dôngs par personne, comprenant une nuit en chambre Supérieure, un petit-déjeuner buffet et un déjeuner ou un dîner au restaurant panoramique sur-plombant la baie de Ha Long. Les menus de mariage y sont proposés à partir de 400.000 dôngs par convive.

Photo : Saigontourist/CVN

Le Saigon - Ba Bê offre un dîner de spécialités locales aux clients séjournant au moins deux nuits, tandis que le Saigon - Ban Giôc applique des tarifs à partir d’un million de dôngs la nuit et offre un dessert pour toute addition de restauration supérieure à 800.000 dôngs.

Dans le Centre, plusieurs établissements proposent des réductions sur les longs séjours. Les visiteurs peuvent notamment profiter d’un séjour balnéaire au Saigon - Mui Né à partir de 900.000 dôngs la nuit, ou découvrir le Saigon - Ninh Chu avec des forfaits d’hébergement bénéficiant de remises pouvant atteindre 40%, accompagnés d’offres gastronomiques locales.

Dans le Sud, le Resort Saigon - Côn Dao lance l’excursion "Vous achetez, je cuisine", au prix de 1,09 million de dôngs pour deux personnes. Cette formule permet aux visiteurs de choisir eux-mêmes les ingrédients au marché local avant de préparer, avec le chef, un repas personnalisé.

Plusieurs forfaits associent également hébergement et découverte de la destination. L’hôtel Saigon - Ban Mê propose ainsi un séjour "Saison du durian" de trois jours et deux nuits à partir de 1,55 million de dôngs pour deux personnes. À Huê, l’hôtel Saigon - Morin commercialise un forfait à 1,975 million de dôngs par personne, comprenant deux nuits en chambre Premium River Deluxe, les petits-déjeuners buffet ainsi qu’un déjeuner ou un dîner composé de spécialités impériales.

L’hôtel Saigon - Dông Hà réserve, le 1er août, une offre spéciale : pour toute addition de restauration d’au moins 5,1 millions de dôngs, les clients bénéficient d’une nuit gratuite pour deux personnes dans un hôtel Saigontourist à Nghê An ou Quang Binh. Il propose également un tarif préférentiel de 550.000 dôngs par nuit pour une chambre Deluxe. Les hôtels Saigon - Quang Binh et Saigon - Phong Nha commercialisent, quant à eux, un forfait de trois jours et deux nuits à 2,85 millions de dôngs par personne, comprenant l’hé-bergement et une excursion à Quang Tri.

Dans le secteur des voyages, Saigontourist célèbre égale-ment son 51e anniversaire, du 1er au 8 août, avec des réductions pouvant atteindre 40% sur de nombreux circuits dans le Nord, le Centre et à Phu Quôc. Des circuits vers Nha Trang, Dà Lat et Ninh Chu sont proposés au tarif unique de 2,551 millions de dôngs, tandis que les groupes de six personnes bénéficient d’une réduction de 3 millions de dôngs. Les voyages en Turquie, aux États-Unis, en Australie et au Bhoutan sont affichés à partir de 51,999 millions de dôngs.

Enfin, une remise exceptionnelle de 51 millions de dôngs est accordée aux groupes de deux personnes sur certains circuits consacrés aux aurores boréales aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe et en Russie, ainsi que sur plusieurs autres destinations en Asie, en Europe, en Amérique et en Australie.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN