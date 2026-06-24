Vietravel Airlines renforce sa flotte avec un nouvel Airbus A321

La compagnie aérienne Vietravel Airlines a officiellement intégré, le 24 juin, un nouvel appareil à sa flotte afin de renforcer ses capacités opérationnelles et de répondre à la hausse de la demande de transport pendant la haute saison estivale 2026, dans un contexte de reprise du marché aérien.

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Photo : Vietnamplus+/CVN

Avec l’arrivée de cet Airbus A321 immatriculé VN-A290, configuré pour 230 passagers, Vietravel Airlines porte sa flotte à quatre appareils. La compagnie prévoit d’ajouter sept avions supplémentaires d’ici fin 2026 afin de soutenir l’expansion de ses activités.

Le développement d'une flotte en propriété exclusive permet non seulement à Vietravel Airlines de maîtriser ses opérations et ses services, mais témoigne également de son engagement à long terme auprès de ses clients et du marché aéronautique. Cette stratégie de croissance bénéficie du soutien actif de son actionnaire stratégique, le groupe T&T, qui entend créer des synergies entre le transport aérien et son écosystème logistique et infrastructurel, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement durable.

Pour accompagner l’expansion de ses activités, Vietravel Airlines renforce le recrutement de pilotes, de personnels navigants commerciaux ainsi que de personnels d’exploitation. Des Journées de recrutement des futurs "Ambassadeurs du Lotus d’Or" sont prévues le 15 juillet à Hanoï et le 22 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Nguyên Tuân Anh, directeur général adjoint de Vietravel Airlines, a déclaré qu’outre l’augmentation de sa capacité de transport, Vietravel Airlines entend accélérer ses investissements dans l’expansion de sa flotte et la qualité de ses ressources humaines afin de garantir une sécurité absolue et une efficacité opérationnelle optimale.

En complément de cette croissance physique, Vietravel Airlines mise sur la transformation numérique pour améliorer l'expérience client. La compagnie vient de lancer une application de procédures en ligne sur appareils mobiles, intégrant l'authentification biométrique pour réduire considérablement le temps d'attente des passagers aux aéroports, particulièrement lors des heures de pointe.

Sur le plan du réseau, le transporteur continue de densifier ses liaisons entre les centres économiques et touristiques majeurs du Vietnam tout en renforçant sa présence internationale. Outre ses vols réguliers vers Bangkok, la compagnie a inauguré des vols charters reliant Hanoï à Lanzhou le 20 juin, et prévoit d'ouvrir des lignes vers Shenzhen et Macao (Chine) d'ici la fin de l'année. Auparavant, le 15 juin, Vietravel Airlines a lancé sa nouvelle desserte Hanoï - Buôn Ma Thuôt et repris ses vols sur la ligne Hanoï - Cam Ranh, profitant du pic de la saison estivale 2026 pour renforcer son réseau domestique.

Pour accompagner cette dynamique, Vietravel Airlines a lancé une vaste campagne promotionnelle sur l’ensemble de son réseau de vente. Celle-ci comprend notamment des billets à tarif ultra-réduit à partir de 8.000 dôngs, proposés entre 12h00 et 14h00 du lundi au vendredi, une réduction directe de 15% sur le prix des billets réservés le week-end, ainsi qu’une offre spéciale sur la ligne Hanoï–Shenzhen (Chine), avec des tarifs à partir de 668.000 dôngs et une réduction de 50% sur les frais de bagages.

VNA/CVN