Vietnam - Venezuela : coopération renforcée dans le domaine de l’information et des médias

Dans un contexte international complexe, le renforcement de la coopération dans le domaine de l'information et de la communication entre le Vietnam et le Venezuela constitue une action concrète en vue de consolider le partenariat intégral entre les deux pays.

>> Le Vietnam et le Venezuela renforcent leur coopération éducative

>> Le Vietnam et le Venezuela renforcent leur diplomatie populaire

>> Vietnam - Venezuela : coopération scientifique et technologique renforcée

Photo : ambassade du Vietnam au Venezuela/VNA/CVN

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, le 8 juillet, le vice-président vénézuélien et ministre de la Communication et de l'Information, Freddy Nánez, a souligné le rôle des médias dans la défense de la souveraineté nationale et la promotion de l’image d’un pays. Il a affirmé que les médias servaient de pont efficace entre les peuples partageant les mêmes idéaux d’indépendance, de liberté et d’égalité sociale.

Le vice-président Freddy Nánez, également président de la Venezolana de Televisión (VTV - Télévision vénézuélienne), a proposé de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine médiatique, considérée comme un levier de la diplomatie populaire. Il a exprimé le souhait de voir la Télévision vénézuélienne (VTV) et la Télévision du Vietnam (VTV) établir rapidement un mécanisme de coopération concret pour le partage d'informations, la coproduction de programmes et les échanges professionnels.

L'ambassadeur Vu Trung My a réaffirmé que le Vietnam attachait de l’importance au partenariat intégral avec le Venezuela et était prêt à promouvoir une coopération médiatique substantielle et efficace. Il a salué la couverture régulière de l’actualité vietnamienne par la Télévision vénézuélienne, notamment la diffusion opportune de l’information sur l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2025, du modèle d’administration locale à deux niveaux.

À cette occasion, l’ambassadeur a offert au vice-président Freddy Nánez le recueil de poèmes Nhật ký trong tù (Carnet de prison) du Président Hô Chi Minh, traduit en espagnol par le célèbre poète cubain Félix Pita Rodríguez. Touché par ce cadeau symbolique, le vice-président - également poète et écrivain - a confié avoir lu plusieurs fois l’ouvrage avec une profonde admiration, affirmant que le Carnet de prison était plus qu’un recueil de poésie, c’était un chant révolutionnaire exprimant l’âme noble et les idéaux éternels du Président Hô Chi Minh, et une source d’inspiration pour tous ceux qui luttaient pour l’indépendance et le bonheur du peuple.

VNA/CVN