Le Vietnam envoie environ 75.000 travailleurs étrangers au premier semestre

Pour le seul mois de juin, 13.060 travailleurs étrangers ont été envoyés à l’étranger sous contrat de travail officiel. Le Japon était la principale destination avec 5.338 travailleurs, suivi par Taipei chinois avec 6.074 et la République de Corée avec 673.

Photo : VNA/CVN

Sur la période janvier-juin, le Japon est resté le premier importateur de main-d’œuvre vietnamienne, accueillant plus de 35.240 travailleurs, suivi par Taipei chinois avec 28.206 et la République de Corée avec plus de 5.650.

Le Vietnam vise à envoyer 130.000 travailleurs à l’étranger en 2025.

Actuellement, plus de 700.000 travailleurs vietnamiens travaillent à l’étranger, contribuant à hauteur d’environ 3,5 à 4 milliards de dollars en transferts de fonds chaque année. Cela a également contribué à fournir une main-d’œuvre qualifiée au marché intérieur, même si la demande n’est pas encore entièrement satisfaite.

Le ministère de l’Intérieur renforce la coopération internationale pour élargir les marchés du travail, diversifier les secteurs d’activité et améliorer la qualité de la main-d’œuvre, garantissant ainsi une meilleure protection aux travailleurs vietnamiens à l’étranger.

VNA/CVN