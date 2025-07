Cinq personnes mises en examen pour des irrégularités dans deux projets hospitaliers

Lors d'une conférence de presse du ministère de la Police, le 7 juillet, le sous-colonel Vu Thanh Tùng, chef adjoint du Département de police chargé de la lutte contre la corruption, la contrebande et les crimes économiques (C03), a annoncé la mise en examen de cinq personnes impliquées dans les projets de construction des deuxièmes campus des hôpitaux Bach Mai et Viêt Duc.

>> Mise en examen l'ancien vice-ministre Nguyên Ba Hoan

Les personnes poursuivies sont : Dao Xuân Sinh, directeur de la Société par actions de conseil, d'investissement et de construction SHT ; Trân Van Sinh, chef du bureau des estimations techniques du ministère de la Santé ; Nguyên Huu Tuân, ancien directeur adjoint du Comité de gestion des projets de santé clés du ministère de la Santé ; Nguyên Chiên Thang, ancien directeur dudit comité ; et Nguyên Kim Trung, également ancien directeur adjoint dudit comité. Tous sont accusés de "violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens publics ayant entraîné des pertes et du gaspillage" selon l'article 219 du Code pénal.

Photo: VNA/CVN

Une inspection menée antérieurement par l'Inspection gouvernementale a révélé de nombreuses violations dans toutes les étapes de mise en œuvre des deux projets, situés dans l'ancienne province de Hà Nam (actuellement rattachée à la province de Ninh Binh). Ces irrégularités portent sur les procédures d'appel d'offres, de construction et de gestion, entraînant un retard de plus de sept ans et l'échec à atteindre les objectifs fixés.

Selon C03, ces infractions ont causé un préjudice de 80 milliards de dôngs (3,07 millions de dollars) et un gaspillage estimé à 762 milliards de dôngs. L'enquête se poursuit.

VNA/CVN