Le ministère de la Police présente ses réalisations au premier semestre

Le général Nguyên Quôc Toan, porte-parole du ministère, a souligné que la Police populaire vietnamienne avait poursuivi sa mission en garantissant la sécurité, l’ordre public et en mettant en œuvre efficacement les politiques du Parti et de l’État.

Photo : VNA/CVN

Une avancée notable est la réorganisation de la police locale : à partir du 1er mars 2025, la structure passe de trois à deux niveaux, sans service de police au niveau de district.

"La réorganisation et la mise en œuvre fluide de la police à deux niveaux selon les nouvelles divisions administratives à partir du 1er juillet 2025 garantissent que le nouveau modèle est meilleur que l’ancien", a affirmé le porte-parole.

Le ministère a également renforcé la législation sur la sécurité, soumis plusieurs projets de loi à l’Assemblée nationale, et intensifié la transformation numérique, en lien avec la lutte contre la criminalité. Plus de 4.900 logements ont été construits pour soutenir les populations défavorisées.

Photo: VNA/CVN

La sécurité a été assurée pour plus de 2.300 événements de haut niveau. La criminalité en matière d’ordre public a diminué de 22,55% par rapport à la même période de 2024. Les accidents de la circulation ont diminué selon les trois indicateurs clés (nombre d'accidents, de morts, de blessés). Les incendies ont également fortement reculé (1.710 cas, soit une baisse de 24,67 %).

Pour le second semestre 2025, le ministère entend poursuivre la modernisation et maintenir la sécurité nationale. Il s’engage à construire une police populaire transparente, solide, puissante et moderne

VNA/CVN