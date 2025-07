Un système KPI pour évaluer les cadres et fonctionnaires

Le ministère de l’Intérieur a tenu, le 8 juillet à Hanoï, une conférence de mi-parcours pour dresser le bilan du premier semestre de l’année 2025 et définir les priorités pour le second.

Photo : VNA/CVN

L’un des points phares annoncés par la ministre Pham Thi Thanh Trà concerne l’introduction d’un système d’indicateurs de performance (KPI) pour l’évaluation des cadres et fonctionnaires relevant du ministère.

Le système KPI sera mis en œuvre à titre expérimental au sein du ministère, avec une évaluation mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Une fois l’approbation du Bureau politique obtenue, cette méthode pourra être étendue à l’ensemble des administrations publiques du pays. Selon la ministre, cet outil vise à garantir un processus d’évaluation plus objectif et transparent, en ligne avec l’orientation nationale de rationalisation des effectifs.

Durant le premier semestre 2025, le ministère a concentré ses efforts sur la réforme de l'appareil administratif, en appliquant le mot d’ordre "rationalisé, efficace et efficient". Le ministère a contribué à l’adoption par l’Assemblée nationale d’une résolution fixant la nouvelle structure du gouvernement de la XVe mandat, avec 14 ministères, 3 organes de rang ministériel et 5 institutions dépendant du gouvernement.

Photo : VNA/CVN

Au niveau local, à partir du 1er juillet, le modèle d’administration locale à deux niveaux est officiellement mis en œuvre. Le pays compte désormais 34 villes et provinces, avec 3.321 unités administratives au niveau communal.

Pour les six mois restants, selon Vu Xuân Hân, chef de Bureau du ministère, les priorités incluent la mise en œuvre de 27 décrets et 17 circulaires, la réorganisation des structures ministérielles, l'examen de postes de travail, la gestion des effectifs, des politiques salariales, sociales et celles relatives aux agents excédentaires.

En matière de réforme administrative, le ministère prévoit d’intensifier la simplification des procédures et d’accélérer la transformation numérique. Un objectif clé est la finalisation de la base de données nationale sur les agents publics, avec une correspondance intégrale entre les dossiers de personnel et la base de données sur la population d’ici fin 2025.

