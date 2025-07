Un câblage défectueux déclenche un incendie mortel dans une résidence de Hô Chi Minh-Ville

>> Hô Chi Minh-Ville : Incendie meurtrier dans une résidence, 8 morts

Les premières constatations indiquent que l'incendie a pris naissance à un câble électrique installé par les occupants de l'appartement 0.20, au rez-de-chaussée. Ce câblage défectueux a déclenché un incendie qui s'est rapidement propagé à l'avant de cet appartement et à l'appartement adjacent, le 0.19. Selon le Service d'enquête de la police du Département de la sécurité publique de Hô Chi Minh-Ville, les deux appartements ne disposaient pas d'issues de secours.

L'immeuble Dôc Lâp, construit en 2008, n'était pas équipé d'issues de secours pour les logements du rez-de-chaussée. Les enquêteurs ont également constaté que les résidents avaient aménagé leurs balcons avec des structures illégales, bloquant ainsi les issues de secours potentielles.

Les équipes de pompiers et de secours du Service municipal de la sécurité publique sont rapidement arrivées sur les lieux et ont réussi à secourir plusieurs résidents coincés dans d'autres appartements. Cependant, les résidents des logements 0.19 et 0.20 n'ont pas pu s'échapper, la seule issue possible - la porte d'entrée - étant la proie des flammes. À leur arrivée, les huit personnes étaient décédées.

L'incendie s'est déclaré vers 22 heures le 6 juillet. Les autorités municipales, les forces de l'ordre et les unités compétentes sont rapidement arrivées sur place pour diriger les opérations de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de récupération, et pour enquêter sur la cause de l'incident. Les autorités ont également rendu visite aux familles des victimes pour leur présenter leurs condoléances et leur apporter un soutien financier.

Ce tragique incident est le dernier d'une série d'incendies meurtriers à Hô Chi Minh-Ville et dans tout le pays. Malgré des campagnes de sensibilisation accrues et des inspections menées par les autorités locales, le respect des règles de sécurité incendie demeure un problème grave.

Il a été conseillé aux riverains de ne pas effectuer de branchements électriques non autorisés ou dangereux, d'utiliser des cordons d'alimentation et des équipements électriques fiables, de s'assurer d'une capacité de charge adéquate et d'inspecter régulièrement le câblage, surtout s'il a été utilisé pendant une période prolongée.

Les autorités ont également exhorté les habitants à respecter les réglementations officielles en matière de sécurité incendie pendant les travaux de construction ou de rénovation, en veillant notamment à ce que les issues de secours soient accessibles. Les infractions à la législation sur la sécurité incendie seront traitées avec la plus grande rigueur, conformément aux dispositions légales.

