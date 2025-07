Quang Tri : arrestation d’un réseau d’extorsion en ligne

Le 8 juillet, la Police de la province de Quang Tri (Centre) a annoncé avoir découvert un réseau criminel spécialisé dans la création d’images et de vidéos sensibles dans le but de commettre des actes d’extorsion.

Photo : Vietnamplus/CVN

Ce réseau, composé d’environ 150 individus, est dirigé par des ressortissants étrangers (de Chine, etc.) en lien avec des complices vietnamiens opérant au Cambodge, près du poste frontalier international de Môc Bài (Tây Ninh).

Du 26 février au 3 mars, le comité d’enquête, en coordination avec les forces de police locales et les services du ministère de la Police, a convoqué et interrogé 15 suspects, persuadé cinq autres de se rendre, et arrêté plusieurs personnes impliquées dans tout le pays, jetant ainsi les bases juridiques pour démanteler le réseau au Cambodge.

Les 6 et 7 avril, la Police provinciale a collaboré avec la représentation du ministère de la Police du Vietnam au Cambodge et les autorités cambodgiennes pour arrêter plusieurs suspects. Trois ont été remis au Vietnam pour enquête. Parmi 20 comptes bancaires utilisés par les malfaiteurs, 11 ont enregistré un total de transactions s’élevant à près de 300 milliards de dôngs.

Le mode opératoire consistait à acheter ou rechercher des données personnelles sur internet, puis à utiliser de faux comptes Zalo ou Facebook, souvent avec des photos de jeunes femmes attirantes, pour établir le contact avec les victimes, créer un lien émotionnel, recueillir des images ou vidéos sensibles et ensuite les utiliser pour faire chanter leurs cibles. Par crainte de répercussions sur leur vie privée ou professionnelle, nombre de victimes ont préféré payer plutôt que de signaler les faits.

L’enquête a conduit à l’ouverture de poursuites contre 25 personnes pour "extorsion de biens" et contre une autre pour "organisation de la fuite illégale à l’étranger". Les autorités poursuivent leur coopération avec les forces concernées pour traiter les personnes impliquées.

VNA/CVN