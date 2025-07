Le vice-PM Nguyên Hoà Binh : l’amnistie, un acte symbolique du 2 septembre

Nguyên Hoà Binh, qui préside également le Conseil consultatif sur l'amnistie, a assisté à une conférence nationale organisée par le ministère de la Police le 8 juillet afin d'examiner l'amnistie accordée à l'occasion du 50e anniversaire de la Réunification nationale (30 avril) et de lancer la deuxième phase de l'amnistie pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

Il a salué les efforts déployés par les ministères, les secteurs et les localités pour la mise en œuvre réussie de la première phase de l'amnistie de 2025.

Malgré un calendrier serré, les autorités compétentes, notamment les membres du conseil consultatif, le ministère de la Police, la police provinciale et les services pénitentiaires et de maintien de l'ordre, ont mené à bien leurs processus d'examen avec précision, prudence et dans le strict respect de la législation. Le processus de sélection a été transparent, démocratique et a respecté des critères d'éligibilité clairement définis.

Par conséquent, 8.055 personnes ont bénéficié d'une libération anticipée grâce à l'amnistie du Président de l'État, à temps pour retrouver leurs familles à l'occasion des fêtes nationales du 30 avril et du 1er mai. La sécurité publique et l'ordre public ont été parfaitement maintenus tout au long de la mise en œuvre.

"Cette réussite témoigne non seulement du dévouement du personnel des centres de détention et des services d'application des peines, mais aussi de leur compassion et de leur sens des responsabilités", a déclaré le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh, ajoutant que leurs efforts en matière d'éducation, de réinsertion et de gestion des détenus ont contribué à transformer des vies, permettant à nombre d'entre eux de devenir des citoyens respectueux des lois.

L'amnistie incarne la double approche du Parti et de l'État : une application stricte de la loi associée à des politiques humaines et de réinsertion des délinquants repentants. Cela réaffirme également la stabilité de l'environnement politique et de l'ordre social du Vietnam. Sans ce fondement, il serait impossible d'accorder l'amnistie à un si grand nombre de personnes, a-t-il souligné.

Le lieutenant-général Lê Van Tuyên, vice-ministre de la Police et membre permanent du Conseil consultatif d'amnistie, a souligné que 2025 était une année charnière, marquée par de nombreux événements nationaux majeurs. Fidèle à la tradition humanitaire du Vietnam et à la politique clémente du Parti et de l'État envers les détenus réformés, le président Luong Cuong a publié le 3 mars la décision n° 266 accordant l'amnistie à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la Réunification nationale.

Cette décision a bénéficié à 8.055 personnes. À ce jour, seules quatre d'entre elles ont récidivé, soit seulement 0,05 %, a déclaré Lê Van Tuyên.

Par ailleurs, le 3 juillet, le président a signé la Décision N° 1244 autorisant la deuxième vague d'amnistie pour 2025, à l'occasion de la 80e Fête nationale (2 septembre).

Le rapport sur l'amnistie du 30 avril a confirmé que le processus s'était déroulé dans le plein respect des principes de démocratie, d'objectivité, d'équité, de transparence et d'intégrité juridique. L'inclusion de prisonniers étrangers éligibles dans le processus a notamment contribué aux efforts diplomatiques du Vietnam et a été accueillie positivement par d'autres pays.

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a souligné que l'amnistie est une politique importante du Parti et de l'État, reflétant la tradition humanitaire du Vietnam. Elle non seulement défend l'État de droit, mais met également l'accent sur la valeur de la réhabilitation et des secondes chances pour ceux qui se repentent sincèrement et s'efforcent de se réinsérer dans la société.

Compte tenu de l'élargissement du champ d'application et des critères d'éligibilité de l'amnistie du 2 septembre, il a souligné qu'il y avait une charge de travail considérable à accomplir en moins de deux mois. Il a exhorté tous les ministères, secteurs et localités à tirer les leçons de la première phase, à bien comprendre les points de vue et les politiques du Parti et de l'État, et à veiller à ce que la deuxième phase soit mise en œuvre dans le strict respect de la loi, tout en préservant la transparence, l'équité et l'efficacité.

Au cours des près de 80 dernières années, le Vietnam a procédé à près de 40 cycles d'amnistie, permettant à des centaines de milliers de prisonniers d'être libérés et de réintégrer leurs communautés. Depuis 2009, plus de 90.000 prisonniers ont bénéficié d'une amnistie.

