L'épouse du Premier ministre vietnamien visite le centre social Dona Meca, au Brésil

L'épouse du Premier ministre vietnamien a découvert les missions de cette organisation caritative, qui vient en aide aux enfants et adolescents de moins de 18 ans en situation de handicap ou victimes de maltraitance. Le centre assure la prise en charge gratuite de 200 jeunes et gère deux foyers d'accueil.

Photo : VNA/CVN

À l'issue d'un échange chaleureux avec les enfants, au cours duquel elle leur a remis des cadeaux, Lê Thi Bich Trân s'est dite touchée par l'accueil qui lui a été réservé et a salué le dévouement des équipes du centre, qui œuvrent chaque jour à offrir soins et soutien aux enfants vulnérables.

L'épouse du Premier ministre a exprimé son souhait que l'établissement demeure un lieu d'accueil, de soutien et d'éducation, permettant aux personnes bénéficiaires de l'assistance sociale, en particulier les enfants handicapés, victimes de maltraitance ou en grande difficulté, d'accéder aux services sociaux et à l'instruction, en vue d'un avenir meilleur.

Elle a également émis son espoir que les élèves du Centre persévéreront dans leurs efforts d'apprentissage afin de devenir des citoyens utiles à la société.

Dans le cadre de son séjour, Lê Thi Bich Trân a également visité le Musée de Demain (Museu do Amanhã), un espace scientifique dédié à l'écologie et à la ville durable. Elle s'est aussi rendue à l'école de samba Unidos da Tijuca, l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses de Rio de Janeiro, qui a remporté à plusieurs reprises le titre de champion du Carnaval de Rio depuis sa fondation en 1931.

VNA/CVN