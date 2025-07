Journée mondiale de la population

Hanoï s'engage à garantir les droits reproductifs et l'égalité

La capitale prévoit également d’augmenter les investissements dans les services de santé et d’étendre les services démographiques au niveau local, afin de garantir à tous les citoyens un accès équitable aux soins et le droit de chaque individu à la procréation.

Photo : SYT/CVN

Ces objectifs ont été annoncés lors d’un meeting organisé le 8 juillet par le Service de la santé de Hanoï, à l’occasion de la Journée mondiale de la population (11 juillet), placée cette année sous le thème : "Donner aux jeunes les moyens de fonder les familles qu’ils souhaitent dans un monde juste et plein d’espoir".

Dans son discours d’ouverture, Trân Van Chung, directeur adjoint du Service de la santé de Hanoï, a souligné que le message de cette Journée mondiale met l’accent sur la garantie des droits fondamentaux de chacun, en particulier des femmes et des jeunes, à accéder aux informations et aux services nécessaires pour prendre des décisions autonomes, libres et responsables concernant leur vie reproductive.

Il a par ailleurs salué les progrès significatifs accomplis par la ville. Hanoï est parvenue à maintenir son taux de fécondité au niveau de remplacement. Actuellement, 85% des femmes enceintes bénéficient d’un dépistage prénatal pour les quatre malformations les plus fréquentes, et 90% des nouveau-nés sont dépistés pour cinq maladies congénitales courantes. Par ailleurs, 82% des jeunes reçoivent des conseils et un examen de santé prénuptial. L’espérance de vie moyenne atteint désormais 76,5 ans, et le ratio de sexes à la naissance est progressivement maîtrisé.

De son côté, Lê Thanh Dung, directeur de l’Autorité de la population du Vietnam, a encouragé le Service de la santé de Hanoï ainsi que les unités concernées à poursuivre la mise en œuvre des programmes et projets démographiques et à proposer des solutions innovantes pour atteindre les objectifs fixés par la ville en matière de population et de développement.

VNA/CVN