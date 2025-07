Les entreprises touristiques se lancent dans le nettoyage de la baie de Lan Ha

Ces dernières années, les initiatives locales de collecte des déchets se sont multipliées, traduisant une prise de conscience forte de la part des acteurs du tourisme.

Photo : BQT/CVN

En 2023, plusieurs médias et plateformes internationales ont fait état d'une pollution croissante causée par les déchets plastiques dans la baie de Ha Long - Lan Ha. Ces avertissements ont eu un impact immédiat, entraînant une baisse notable de la fréquentation touristique étrangère à Hai Phong et Quang Ninh. À cela se sont ajoutés les effets dévastateurs du typhon Yagi en 2024, qui a aggravé la situation environnementale des deux baies.

Face à ces défis, autorités locales, entreprises et habitants se sont mobilisés pour restaurer le paysage et améliorer la qualité de l’accueil touristique. À Lan Ha, cette mobilisation se distingue par l’implication exemplaire des opérateurs privés.

"Nous savons que la baie est notre source de vie. Si nous ne la protégeons pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place", confie Pham Xuân Sang, propriétaire d’une compagnie de croisières. "Au début, chacun ramassait quelques déchets autour de son bateau. Progressivement, cela s’est transformé en un véritable mouvement collectif".

La collecte des déchets par les entreprises touristiques s’organise de manière régulière, tôt le matin ou en fin d’après-midi. Grandes agences de voyages et petites structures familiales mobilisent leur personnel pour nettoyer les zones difficiles d’accès.

Munis de kayaks ou de petites embarcations, certains n’hésitent pas à plonger pour retirer les détritus accumulés dans les criques rocheuses ou au fond de l’eau. Les déchets collectés sont ensuite regroupés avant d’être acheminés par les bateaux spécialisés de l’administration de la baie.

"Beaucoup de visiteurs sont surpris et admiratifs lorsqu’ils nous voient à l’œuvre", raconte Nguyên Công, membre d’équipage d’Aclass Cruise. "Certains touristes décident même de se joindre spontanément à nous. Cela montre que notre action contribue aussi à sensibiliser."

Grâce à ces efforts conjoints, la quantité de déchets, notamment plastiques, a nettement diminué, redonnant à la baie un visage plus accueillant. Cette transformation attire une clientèle plus attentive aux enjeux environnementaux, renforçant l’image d’une destination responsable.

Photo : Thanh Vân/VNA/CVN

"Nous ne faisons pas que ramasser les déchets, nous informons systématiquement nos clients sur l’importance de ne rien jeter", explique Lê Van Thao, représentant d’une association touristique locale. "À bord, nous avons mis en place un système de tri entre déchets organiques et inorganiques, et nous utilisons des équipements de refroidissement et de désinfection répondant aux normes environnementales, avant d’acheminer les ordures vers les circuits de traitement à terre".

Lê Van Thao en est convaincu : avec l’engagement de toute la communauté et le soutien des autorités, la baie de Lan Ha conservera sa beauté originelle.

Le mouvement spontané de ramassage des déchets illustre la capacité des habitants et des entreprises à se mobiliser pour préserver leur patrimoine naturel.

Bien plus qu’une simple action de nettoyage, il incarne une vision du développement durable où la beauté du site et la responsabilité collective se conjuguent pour créer un lieu inoubliable aux yeux des visiteurs du monde entier.

NDEL/VNA/CVN