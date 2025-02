Vietnam - Sri Lanka : potentiel des domaines du bouddhisme, de la culture et du patrimoine



L'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, a rendu visite, le 13 février (heure locale), au Professeur Hiniduma Sunil Senevi, ministre sri-lankais du Bouddha Sasana, de la Religion et des Affaires culturelles.

>> La Sangha bouddhiste du Vietnam au chevet du peuple du Sri Lanka

>> Le Sri Lanka cherche à renforcer sa coopération avec le Vietnam

>> Le Sri Lanka souhaite promouvoir la coopération avec le Vietnam

>> Le Sri Lanka attire les investissements vietnamiens dans ses infrastructures de transport

Photo : VNA/CVN

Le Professeur Hiniduma Sunil Senevi a félicité le Vietnam et le Président Hô Chi Minh pour leur lutte passée en faveur de l'indépendance nationale, exprimant son admiration pour le fort développement économique actuel du Vietnam. Il s'est réjoui du processus de traduction du Journal de Dang Thùy Trâm à partir de sa version anglaise Last Night I Dreamed of Peace (La nuit dernière, j’ai rêvé de paix) en cinghalais, l'une des principales langues du Sri Lanka.

Il a précisé que la traduction était en phase finale et qu’il s’efforçait de publier la version cinghalaise à l’occasion du 55ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Sri Lanka, en juillet prochain, considérant cela comme un cadeau significatif au Vietnam, un pays qu’il affectionne particulièrement.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l’ambassadrice Trinh Thi Tâm a informé le ministre sri lankaisi de la 20ᵉ célébration de la Journée du Vesak, prévue au Vietnam en mai prochain. Elle a exprimé l’espoir qu’une délégation de haut rang du gouvernement sri-lankais assisterait à cet événement, à l’invitation de la Sangha bouddhiste du Vietnam.

Elle a également souligné le potentiel de coopération entre les deux pays dans les domaines du bouddhisme, de la culture, du tourisme et de la conservation du patrimoine. Elle a formulé le souhait que certaines localités des deux nations, ayant des atouts dans ces domaines, établissent des relations de coopération.

VNA/CVN