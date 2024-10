Le Sri Lanka cherche à renforcer sa coopération avec le Vietnam

Lors de la réception, l'ambassadrice Trinh Thi Tam a transmis les félicitations des hauts dirigeants vietnamiens au Sri Lanka pour le succès de la 9e élection présidentielle du 21 septembre et la formation d'un gouvernement sous la direction de la Première ministre Hasini Amarasuriya.

Elle a exprimé sa confiance que sous la direction de Anura Kumara Dissanayake, le Sri Lanka pourrait surmonter rapidement les difficultés et défis actuels, poursuivre un développement stable et devenir une destination attractive pour le commerce et les investissements étrangers, y compris ceux du Vietnam.

L'ambassadrice a souligné que le Vietnam accordait de l'importance à son amitié traditionnelle avec le Sri Lanka, tout en saluant de bonnes relations bilatérales établies à travers les canaux du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale.

Trinh Thi Tâm a proposé plusieurs initiatives à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025, notamment le renforcement des échanges de délégations et les contacts de haut niveau, l’accélération de la mise en œuvre des mécanismes de coopération bilatérale, en particulier le Comité mixte des ministres des Affaires étrangères, l’élargissement de la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que le tourisme, la culture, l'éducation, l'agriculture et l'aquaculture. Elle a également encouragé les échanges entre habitants, notamment entre les jeunes et les femmes, la poursuite de la tradition de coopération et de soutien mutuel lors des forums multilatéraux, les Nations Unies notamment.

L'ambassadrice a également sollicité le soutien continu du gouvernement sri-lankais pour faciliter l'intégration de la communauté vietnamienne résidant au Sri Lanka pour des raisons professionnelles ou d'études.

Pour sa part, la Première ministre Hasini Amarasuriya a manifesté un vif intérêt pour la situation politique, économique et sociale du Vietnam, exprimant son admiration pour les réalisations récentes du pays dans divers domaines.

Elle a souligné que le Vietnam représentait un modèle de développement dont le Sri Lanka pourrait s'inspirer, compte tenu des nombreuses similitudes géographiques, historiques et culturelles entre les deux nations. Elle s'est engagée à diriger les ministères et secteurs concernés du Sri Lanka dans la promotion des échanges avec le Vietnam, en vue de renforcer la coopération dans des domaines clés tels que le commerce, l'investissement, la culture, l'éducation, le bouddhisme, et surtout le tourisme, un secteur économique prioritaire pour le Sri Lanka.

En outre, elle a accueilli favorablement les propositions du Vietnam concernant la création de conditions propices aux importations vietnamiennes, l'encouragement aux investisseurs sri-lankais de venir explorer les opportunités au Vietnam, et l'organisation d'activités d'échanges culturels à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

