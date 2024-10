Le Sri Lanka souhaite promouvoir la coopération avec le Vietnam

Le Vietnam s'efforce toujours de consolider et renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale avec le Sri Lanka par le biais du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale et des échanges entre les peuples, a déclaré l'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm.

La diplomate vietnamienne a salué les réalisations remarquables du Sri Lanka en matière de croissance économique, de contrôle de l'inflation et de maintien du bien-être de la population lors de sa visite de courtoisie au président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake le 9 octobre.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, l'ambassadrice Trinh Thi Tâm a transmis les salutations et les félicitations du secrétaire général et président To Lam à Anura Kumara Dissanayake.

la diplomate vietnamienne a exprimé sa conviction que sous la direction du président Anura Kumara Dissanayake et du Janatha Vimukthi Peramuna/Pouvoir national du peuple (JVP/NPP), la nation sud-asiatique surmontera bientôt les défis et continuera de se développer de manière stable, organisera avec succès les prochaines élections parlementaires et gagnera un rôle et une position plus élevés dans la région et dans le monde.

Le Vietnam est prêt à partager avec le Sri Lanka son expérience en matière de redressement économique et de développement, notamment en matière d'attraction des investissements directs étrangers (IDE) et des touristes étrangers, a-t-elle ajouté.

Elle a affirmé que le Vietnam se concentrait toujours sur la consolidation et le renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale avec le Sri Lanka, espérant que les deux pays augmenteraient les échanges de délégations et les contacts à haut niveau et à tous les niveaux.

Elle a également souhaité que le président Dissanayake et le gouvernement du Sri Lanka continuent de créer les conditions permettant à la communauté vietnamienne de contribuer au processus de développement socio-économique du Sri Lanka ainsi qu'aux relations entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le président sri-lankais Dissanayake a hautement apprécié les récentes réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et a exprimé son désir de tirer les leçons du Vietnam, notamment en matière d'attraction et d'échange d'investissements étrangers, de développement du tourisme et de lutte contre la corruption.

Le président Dissanayake a délacré que les deux pays avaient un grand potentiel de coopération tant dans les relations bilatérales que dans les forums internationaux. Il a demandé à l'ambassade du Vietnam de discuter activement avec les ministères, secteurs et agences concernés du Sri Lanka des mesures visant à promouvoir la coopération dans des domaines spécifiques, notamment en attirant les investissements mutuels, en augmentant la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux et en ouvrant bientôt des vols directs entre les deux pays...

Il a également convenu de continuer à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne au Sri Lanka, en faisant d'elle un véritable pont pour l'amitié entre les deux pays.

VNA/CVN