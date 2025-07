Le Vietnam, facteur d’unité régionale, selon l’ambassadeur de Singapour

L'adhésion du Vietnam à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) il y a trente ans a non seulement marqué un tournant dans son intégration, mais a également contribué de manière significative à renforcer l'unité et la stabilité dans la région, a déclaré l'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam.

S'adressant à l'Agence Vietnamienne d’Information à l'occasion du 30e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN (28 juillet 1995-2025), Jaya Ratnam, a affirmé que le Vietnam avait toujours joué un rôle fondamental et fondamental dans la préservation du rôle central de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

L'ASEAN demeure une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam, a-t-il souligné. Le pays a pris des mesures proactives pour que l'ASEAN joue un rôle moteur dans la résolution des défis régionaux et mondiaux, non seulement en paroles, mais aussi par des actions concrètes.

L'ambassadeur a souligné que la présidence vietnamienne de l'ASEAN en 2020 démontrait clairement son leadership, notamment en favorisant des mécanismes de coopération efficaces pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Il a également souligné l'étroite collaboration entre le Vietnam et Singapour pour faire progresser le réseau électrique de l'ASEAN, une initiative clé pour promouvoir la transition vers les énergies vertes, attirer les investissements, créer des emplois de qualité et renforcer la sécurité énergétique dans la région.

Il a salué l'engagement indéfectible du Vietnam à défendre un ordre international fondé sur des règles dans un contexte d'incertitude mondiale et de tensions géopolitiques croissantes.

Évoquant l'entrée du Vietnam dans l'ASEAN en 1995, le diplomate a observé que, pour la première fois, l'Asie du Sud-Est était unifiée sous un seul bloc. La solidarité, le respect mutuel de la souveraineté et la coopération mutuellement bénéfique sont les fondements de la paix et de la stabilité régionales, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Singapour et le Vietnam, a-t-il ajouté, partagent une vision commune d'un marché de l'ASEAN plus intégré et plus compétitif. Alors que Singapour se prépare à assumer la présidence de l'ASEAN en 2027, à l'occasion du 60e anniversaire du bloc, elle collaborera étroitement avec le Vietnam et les autres États membres pour approfondir l'intégration régionale et renforcer la centralité et le statut international de l'ASEAN.

S'agissant de l'avenir, Jaya Ratnam a déclaré que le partenariat entre le Vietnam et Singapour est appelé à une croissance encore plus forte. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de pressions croissantes sur le multilatéralisme, les deux pays ont élevé leurs liens au rang de partenariat stratégique global en début d'année – le premier du genre entre Singapour et un membre de l'ASEAN, et l'une des trois seules relations de ce type à l'échelle mondiale.

Il a souligné que ce partenariat renforcé ouvre un vaste potentiel de collaboration mutuelle et de bénéfices dans des domaines stratégiques tels que la défense, la sécurité et la prévention de la criminalité transnationale, ainsi que dans des domaines émergents comme les énergies renouvelables, les crédits carbone, la connectivité par câbles sous-marins, la sécurité alimentaire et l'économie numérique.

Ces domaines correspondent non seulement aux priorités des deux parties, mais aussi à la vision collective plus large de l'ASEAN, a conclu l'ambassadeur singapourien.

VNA/CVN