Les moteurs de croissance insufflent une nouvelle dynamique à l’économie

Outre les efforts déployés pour accélérer la réforme institutionnelle, développer les infrastructures et améliorer la qualité des ressources humaines, ces éléments sont considérés comme des piliers essentiels de la croissance dans une nouvelle ère de développement, au sein d’un contexte mondial en mutation.

>> L’économie vietnamienne affiche une santé de fer

>> Des solutions pour renforcer la compétitivité nationale en 2026

>> XIVe Congrès du Parti : les fondements économiques clés

Photo : VNA/CVN

Selon les experts économiques, le Vietnam doit s’adapter avec souplesse à l’environnement international, en tirant parti des marchés extérieurs et intérieurs. Parallèlement, la mobilisation des ressources et la garantie de flux de capitaux efficaces seront essentielles pour renforcer la compétitivité des entreprises et atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres en 2026 et au cours des cinq années suivantes.

Analysant les facteurs de cette croissance à deux chiffres, le Professeur associé Trân Dinh Thiên, membre du Conseil consultatif du Premier ministre, a indiqué qu’une série de résolutions stratégiques du Parti ont été publiées, adoptant une nouvelle approche qui ne vise pas à supprimer isolément les obstacles, mais à remodeler le paysage global, permettant ainsi une mise en œuvre plus rapide des politiques dans la réalité.

Partageant cet avis, Dang Thành Tâm, président du conseil d’administration de la Kinh Bac City Development Holding Corporation (KBC), a déclaré que ce changement découle d’une restructuration claire des investissements. Des investissements plus ciblés, associés à une mise en œuvre plus rapide et plus efficace, constituent le moyen le plus efficace de réduire le gaspillage, de maîtriser l’inflation et de soutenir une croissance durable.

"Le capital d’investissement est par nature limité. Ce qui compte, c’est son utilisation efficace. Actuellement, le gouvernement et les autorités locales s’efforcent d’accélérer les procédures d’autorisation, permettant ainsi aux projets d’avancer plus rapidement. Cela contribue à réduire les coûts d’investissement et permet aux entreprises de commercialiser leurs produits plus tôt. De ce fait, la croissance économique peut être atteinte sans générer d’inflation", a-t-il déclaré.

Certains économistes ont noté que le modèle de croissance vietnamien commence à insuffler une nouvelle dynamique à l’économie nationale. Cependant, le principal défi demeure la capacité de mise en œuvre. Si l’esprit des résolutions du Parti se traduit efficacement en actions, le Vietnam pourrait réaliser une croissance d’envergure, tout en améliorant la qualité et l’efficacité de l’utilisation des ressources dans cette nouvelle phase.

Dinh Ngoc Dung, président-directeur général de Bao Tin Capital, a cité la résolution 79, qui fixe pour objectif de placer au moins trois banques parmi les trois premières en Asie d’ici 2030. De plus, un certain nombre d’entreprises étatiques devraient conserver des positions majeures dans des secteurs clés.

"Grâce à ces décisions politiques judicieuses du Parti et de l’État, je suis convaincu que le Vietnam se dotera, dans un avenir proche, de grandes entreprises capables de soutenir l’économie, les secteurs clés jouant un rôle moteur dans la croissance. Conjuguée à la dynamique du secteur privé, cette approche permettra au Vietnam d’atteindre un taux de croissance d’environ 10% à partir de 2026", a-t-il plaidé.

Photo : VNA/CVN

Les changements de politique ont également contribué à dynamiser l’investissement dans les activités de production et de commerce des entreprises. Le crédit vert est de plus en plus considéré comme un pilier stratégique pour les banques, non seulement du point de vue de la responsabilité sociale, mais aussi comme une opportunité commerciale à long terme. Cela exige une plus grande transparence dans les opérations des entreprises, des pratiques de gouvernance plus claires et une transition progressive vers des modèles opérationnels axés sur la performance et les résultats. Ces changements visent à garantir une croissance durable du crédit tout en facilitant l’investissement de capitaux dans la production et l’activité commerciale, conformément aux orientations gouvernementales.

Vers une croissance rapide et durable

Dô Quang Vinh, vice-président du conseil d’administration et directeur général adjoint de la banque SHB, a déclaré que la banque respecte scrupuleusement la réglementation gouvernementale et celle de la Banque d’État du Vietnam. "C’est pourquoi SHB continue de garantir l’accès au capital aux ménages producteurs et commerçants, que nous considérons comme un groupe de clients essentiel. À terme, nombre d’entre eux pourront se transformer en petites et moyennes entreprises et contribuer ainsi aux objectifs de croissance économique du pays pour la période à venir", a-t-il déclaré.

Du point de vue des objectifs de croissance du Vietnam pour la nouvelle période, Nguyên Duc Hung Linh, directeur général adjoint de la division Investissements de la société par actions AgriS-Thanh Công-Biên Hoa, a déclaré que les changements les plus significatifs sur les marchés internationaux affectant les produits vietnamiens sont les normes environnementales et les exigences de traçabilité. Ces deux éléments sont considérés comme déterminants pour tout secteur souhaitant maintenir et renforcer sa compétitivité à l’échelle mondiale, contribuant ainsi à l’objectif d’une croissance à deux chiffres en 2026.

"L’interconnexion des données entre les établissements de crédit et les emprunteurs est essentielle. Ces données permettent également d’évaluer la solvabilité à l’échelle du système. Les scores de crédit constitueront un élément important pour le secteur bancaire. Grâce à cette base de données, l’évaluation du crédit devient plus efficace, permettant une circulation des capitaux plus fluide et efficiente", a-t-il indiqué.

De manière générale, que ce soit à court ou à long terme, les experts ont identifié les principaux moteurs de croissance : l’amélioration institutionnelle, une pensée renouvelée de l’élaboration et de l’application des lois visant à favoriser le développement, ainsi que la mobilisation, l’allocation et l’utilisation efficaces des ressources.

Dans le même temps, le développement harmonieux des infrastructures socio-économiques, notamment stratégiques, est considéré comme le fondement d’une croissance rapide et durable. Il est essentiel que la mise en œuvre soit cohérente, que la volonté politique se traduise par des actions concrètes, et qu’un suivi et une évaluation réguliers permettent de consolider et de diffuser les principaux moteurs de croissance, garantissant ainsi une croissance substantielle et durable.

VNA/CVN