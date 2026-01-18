Hô Chi Minh-Ville : le programme OCOP franchit le cap des 1.000 produits certifiés

Après plus de sept ans de mise en œuvre, le programme "À chaque commune son produit" (OCOP) à Hô Chi Minh-Ville connaît une transformation marquée. Fin 2025, la ville comptait plus de 1.010 produits OCOP, dont près de 790 classés trois étoiles et plus de 220 quatre étoiles, portés par quelque 430 acteurs économiques.

>> Rue du Livre de Hô Chi Minh-Ville, symbole de la culture urbaine

>> La 20e édition du Salon ITE HCMC 2026 s'annonce comme une édition historique

>> Hô Chi Minh-Ville : l’empreinte des gouttes de sang généreuses en 2025

Photo : VNA/CVN

Participant à l’évaluation OCOP 2025, Tram Van Huê, directeur de la société de thé Atiso Thanh Phat, estime que le programme incite de plus en plus les entreprises à adopter des processus de production écoresponsables. Cette évolution permet aux produits locaux de s'aligner sur les standards des marchés modernes. Selon lui, le label OCOP devient un véritable "passeport" ouvrant l’accès aux circuits de distribution prestigieux : supermarchés, sites touristiques et boutiques spécialisées.

Un point de vue partagé par Minh Tiên, représentant de VIETNIPA, entreprise spécialisée dans les produits à base de nipa (palmier d’eau) issus des mangroves de Can Gio : l’OCOP 2025 a déplacé son centre de gravité de "l’évaluation d’un produit isolé" vers "l’évaluation globale de la chaîne de valeur". VIETNIPA compte actuellement des produits OCOP quatre étoiles et applique des normes telles que ISO 22000, HACCP, ainsi que des certifications biologiques internationales (UE, USDA, JAS). Ses produits sont distribués dans les supermarchés, le canal Horeca et commencent à être exportés.

Par rapport aux années précédentes, l’OCOP 2025 impose des exigences plus strictes en matière de traçabilité, de durabilité des zones d’approvisionnement, de narration autour du produit et de potentiel de commercialisation. Les entreprises sont ainsi amenées à revoir et à normaliser l’ensemble de la chaîne, de l’exploitation des matières premières à la transformation, l’emballage, la construction de la marque et la stratégie de développement à long terme.

Une responsabilité accrue vis-à-vis du marché

Photo : CTV/CVN

Dans plusieurs systèmes de distribution de Hô Chi Minh-Ville, les consommateurs accordent désormais une attention particulière au label OCOP, aux informations de traçabilité, aux dates de péremption et aux certifications de sécurité alimentaire.

Sur le plan commercial, Trân Nhu Quynh, cheffe adjointe du service de la gestion commerciale au Département municipal de l’Industrie et du Commerce, estime que la ville dispose encore d’un important potentiel pour intégrer les produits OCOP dans de grands réseaux de distribution tels que Saigon Co.op, Satra et les chaînes de vente modernes. Dans les temps à venir, le département renforcera son rôle de mise en relation et d’accompagnement des acteurs OCOP afin d’améliorer les normes, le design et les dossiers juridiques pour répondre aux exigences des distributeurs.

À un niveau plus stratégique, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Minh Thanh, a indiqué que la ville procéderait à une évaluation globale des capacités, des besoins et des conditions réelles de chaque producteur afin d’identifier précisément les obstacles et d’apporter un soutien ciblé. Parallèlement, les mécanismes de contrôle post-certification seront renforcés, avec une surveillance accrue de la qualité des produits OCOP.

La ville prévoit également de standardiser le système numérique de traçabilité, en vue d’intégrer un code QR unifié pour les produits OCOP.

En matière de marché, l’accent sera mis sur l’accompagnement des produits quatre étoiles vers la cinquième étoile, grâce à des conseils en amélioration technologique, à la normalisation des processus, à la modernisation des emballages et au respect des exigences strictes des réseaux de distribution modernes et des marchés d’exportation. La promotion des liens entre les acteurs OCOP par filières, ainsi que la création de gammes et de coffrets-cadeaux, figure aussi parmi les priorités.

VNA/CVN