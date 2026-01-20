IA : neuf start-ups vietnamiennes présentent leurs solutions aux entreprises japonaises

Neuf start-ups vietnamiennes en intelligence artificielle (IA) ont participé au Demo Day, à savoir : Diaflow, VBrain, Finful, Brain-Life, Next Robotics, Pixel ML, OdaAI, MindShift et MedCAT. L’événement s’est déroulé dans le cadre de la Journée de mise en relation Vietnam - Japon pour l’innovation, organisée récemment à Hanoi.

Photo : Phuong Thao/Vnexpress/CVN

Les équipes ont présenté les éléments distinctifs de leurs solutions technologiques, en se concentrant sur des problématiques actuellement prioritaires pour les entreprises, telles que les agents IA, l’automatisation des données, l’optimisation des opérations, la gestion des connaissances, la personnalisation de la formation des ressources humaines ou encore les soins de santé neurologique.

De nombreuses entreprises vietnamiennes et japonaises ont échangé et exploré les possibilités d’expérimentation et d’intégration des solutions directement lors de l’événement.

Le programme VietLeap AI Accelerator a été lancé en octobre 2025 par le Centre national pour l’innovation, en coordination avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), le Boston Consulting Group (BCG) et l’Ambassade du Japon.

Il s’agit d’un programme d’accélération de start-ups spécialement conçu pour le domaine de l’intelligence artificielle, visant à renforcer les capacités de développement de produits, à finaliser les modèles économiques, à promouvoir la commercialisation et à accroître le niveau de préparation à la coopération des start-ups.

Selon les organisateurs, les activités d’accélération ont été mises en œuvre selon une feuille de route étroitement alignée sur les besoins réels des start-ups comme du marché.

Le programme comprend cinq phases, axées sur une évaluation détaillée de chaque start-up afin de définir précisément son périmètre de croissance ; sur la personnalisation des équipes de mentors et des partenaires de mise en relation ; ainsi que sur le renforcement des capacités de vente, de commercialisation et de développement de marché.

Après plus de trois mois, 100% des start-ups participantes ont finalisé un ensemble d’indicateurs d’objectifs ainsi qu’un plan d’action concret.

L’un des points forts du VietLeap AI Accelerator réside dans son modèle de mentorat personnalisé 1:1, avec l’accompagnement de plus de vingt-six experts issus de cinq marchés : le Vietnam, le Japon, l’Australie, la Thaïlande et les États-Unis.

Dans le cadre du programme, plus de quarante-cinq sessions de mise en relation individuelle ont été organisées entre les start-ups et plus de vingt groupes industriels, entreprises et fonds d’investissement, parallèlement à des sessions de connexion interne visant à promouvoir la co-création et l’intégration des solutions.

En conséquence, le Demo Day a enregistré la signature de huit protocoles d’accord de coopération entre les start-ups et leurs partenaires, ainsi que la présence de centaines de visiteurs dans la zone d’exposition, favorisant des échanges directs avec les équipes entrepreneuriales.

Selon l’évaluation des organisateurs, ces résultats constituent une preuve du niveau de préparation des start-ups en IA à l’issue du processus d’accélération, en particulier dans les domaines de l’optimisation des opérations de production, de la santé et des services.

Lors de l’événement, Đỗ Tiến Thịnh, directeur adjoint du NIC, a indiqué que le VietLeap AI Accelerator est le premier programme d’accélération au Vietnam conçu spécifiquement pour le domaine de l’intelligence artificielle.

Après plus de trois mois de mise en œuvre, les start-ups "ont réalisé des progrès nets dans la finalisation des produits, les stratégies d’accès au marché et l’établissement initial d’accords de coopération", a-t-il précisé.

Du point de vue des partenaires internationaux, Kobayashi Yosuke, chef de la représentation de la JICA au Vietnam, a estimé que le programme avait été lancé avec pour objectif de construire un écosystème de start-up en IA doté d’une compétitivité mondiale.

Photo : Phuong Thao/Vnexpress/CVN

Selon lui, l’intelligence artificielle passe rapidement de la phase d’expérimentation à celle du déploiement concret, tandis que le Vietnam dispose d’atouts tels qu’un vivier de ressources humaines, une forte aspiration à l’innovation et une économie numérique dynamique, constituant une base essentielle pour le développement des start-ups en IA.

Nguyễn Hương Quỳnh, directrice générale de la plateforme d’information et de mise en relation pour l’innovation BambuUP, également co-organisatrice du programme, a décrit le VietLeap AI Accelerator comme un programme "sans limites".

Cette caractéristique se manifeste par la profondeur des contenus, l’étendue du réseau d’experts-conseils ainsi que par la capacité de mise en relation au-delà du marché intérieur.

"Les start-ups ne se contentent pas d’aborder des problématiques concrètes des entreprises vietnamiennes, elles ont également l’opportunité d’échanger avec des partenaires étrangers, d’élargir leurs perspectives et d’accéder à des opportunités sur les marchés internationaux", a partagé Mme Quỳnh.

Luu Quy - Linh Thao/CVN