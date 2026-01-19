Résolution 260/2025/QH15

Hô Chi Minh-Ville trace la voie d'une croissance accélérée

Hô Chi Minh-Ville vient de lancer officiellement une feuille de route détaillée pour la mise en œuvre de la Résolution 260/2025/QH15, visant à créer un puissant élan de croissance dès 2026 et pour la période 2026-2039. Cet objectif central a été défini lors de la deuxième Conférence (élargie) du Comité exécutif du Parti de la Commission populaire de la ville.

S’exprimant lors de la conférence, Nguyên Van Đuoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l’année 2026 constitue une étape cruciale de "création d’élan et de force" pour la réalisation des objectifs majeurs du mandat 2025-2030. Il a affirmé que la ville entrait dans une nouvelle phase de développement aux exigences plus élevées, destinée à impulser une dynamique puissante en faveur d’une croissance rapide et durable, avec l’ambition de devenir une super-métropole internationale et de figurer parmi les 100 villes les plus agréables à vivre au monde.

Le président Nguyen Van Đuoc a qualifié la Résolution 260 de "levier" et de "moteur d’or" pour une croissance accélérée, appelant l’ensemble du système politique à s’engager dès le début de l’année. La ville se concentrera sur la résolution des problèmes urgents, tels que les embouteillages, les inondations et la pollution environnementale, tout en développant des infrastructures coordonnées et en assurant notamment un taux de décaissement des investissements publics de 100%. Il a exhorté les cadres et fonctionnaires à "oser penser, savoir agir et assumer leurs responsabilités", dans un esprit de "clarté des personnes, clarté des tâches, clarté des responsabilités et clarté des résultats".

Sur le plan financier, Hoàng Vu Thanh, directeur adjoint par intérim du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la mise en œuvre de la Résolution 260 se concentrerait sur six groupes de mécanismes et de politiques spécifiques et préférentiels. Les priorités incluent l’attraction d’investisseurs stratégiques, l’établissement d’un modèle de zone de libre-échange, le renforcement de la capacité de mobilisation de capitaux nationaux et étrangers pour les projets d’infrastructures clés, ainsi que l’objectif d’un décaissement intégral des investissements publics en 2026.

De son côté, Pham Thi Thanh Hiên, directrice du Service de l’intérieur, a mis en lumière les difficultés rencontrées dans l’organisation et la réorganisation de l’appareil administratif local à deux niveaux, notamment la charge de travail élevée et le manque de personnel spécialisé. Elle a proposé que la ville accélère l’achèvement du cadre institutionnel, la normalisation des descriptions de poste et la mise en place de mécanismes encourageant et protégeant les fonctionnaires dynamiques et innovants, afin de garantir l’application efficace des mécanismes de percée prévus par la Résolution 260.

Hô Chi Minh-Ville a également défini des groupes de solutions énergiques, axées sur une gestion proactive et flexible des problèmes émergents, la levée des obstacles aux projets d’infrastructures clés, ainsi que l’accélération de la réforme administrative et de la transformation numérique, avec pour objectif que l’économie numérique contribue à 30% du GRDP.

Avec l’ambition d’atteindre un taux de croissance annuel supérieur à 10% et un GRDP par habitant de 9.800 dollars, la mise en œuvre de la Résolution 260 est considérée non seulement comme une mission économique centrale, mais aussi comme une réponse concrète à la confiance placée par la population dans l’administration de la ville.

