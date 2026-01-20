Le gouvernement lance un plan de communication sur l’énergie nucléaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé un décret approuvant un plan d’information et de communication pour le développement et l’application de l’énergie nucléaire au service du développement socio-économique jusqu’en 2035.

>> Le Vietnam définit les orientations pour ses applications de l’énergie nucléaire

>> Politiques de développement et d’application de l’énergie nucléaire

>> L’énergie nucléaire et le transfert de technologies au Vietnam au menu d’experts

Photo : VNA/CVN

Ce plan vise à renforcer la diffusion de l’information et la communication publique afin de mieux faire connaître et comprendre les avantages, l’efficacité et la contribution de l’énergie nucléaire, et en particulier de l’énergie nucléaire, au développement national.

Il s’agit ainsi de renforcer le consensus entre les autorités, les différents secteurs et le public, de promouvoir une culture de sûreté et de sécurité nucléaires et de faciliter la mise en œuvre efficace des programmes et projets liés à l’énergie nucléaire dans la nouvelle phase de développement.

D’ici à 2030, la priorité sera donnée à l’amélioration des capacités d’information et de communication au sein des ministères, des secteurs, des collectivités locales et des organismes concernés, tout en constituant progressivement un vivier de communicateurs possédant des connaissances de base sur l’énergie nucléaire et la puissance nucléaire.

Conformément à la feuille de route, d’ici 2027, le ministère des Sciences et des Technologies (MoST), le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), les provinces de Khanh Hoa et de Dông Nai, le groupe Électricité du Vietnam et le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam créeront des sections dédiées à l’énergie nucléaire et atomique sur leurs sites web officiels. Les autres ministères, secteurs et collectivités locales mettront régulièrement à jour les informations relatives à l’énergie nucléaire sur leurs portails officiels.

Ce programme vise à ce que, d’ici 2027, environ 60% des cadres, dirigeants, fonctionnaires et agents du secteur public des ministères et collectivités locales concernés acquièrent des connaissances de base sur le développement et l’application de l’énergie nucléaire. Parallèlement, les compétences professionnelles des journalistes, rédacteurs et chargés d’information couvrant le secteur seront renforcées.

Des actions de communication publique seront menées dans les zones accueillant des projets de centrales nucléaires, des réacteurs de recherche et des installations d’application nucléaire. D’ici 2027, environ 50% des habitants de ces zones devraient avoir reçu des informations de base sur le rôle et les avantages de l’énergie nucléaire, la réglementation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, ainsi que les mesures d’urgence en cas de contamination radioactive ou nucléaire.

Dans le secteur de l’éducation, d’ici 2027, environ 70% des élèves et étudiants des provinces de Khanh Hoà et de Dông Nai bénéficieront d’une formation extrascolaire sur l’énergie nucléaire grâce à des programmes d’éducation et de communication adaptés.

Chaque année, le nombre de reportages et d’articles, le temps de diffusion et l’audience consacrés à l’énergie nucléaire sur les plateformes de la Télévision du Vietnam, de la Voix du Vietnam, de l’Agence vietnamienne d’information et d’autres médias nationaux et locaux devraient augmenter en moyenne de 10%.

D’ici 2035, ce dispositif sera étendu à l’ensemble du pays, avec des améliorations continues de la qualité des activités d’information et de communication. Au moins 80% des cadres, fonctionnaires et agents des organes et unités relevant des ministères des Sciences et des Technologies, de la Santé, de l’Agriculture et de l’Environnement, et de l’Industrie et du Commerce, et au moins 30% des agents des autres ministères et secteurs concernés, devraient avoir accès à l’information relative à l’énergie nucléaire.

Ce programme englobe les orientations du Parti et les politiques et lois de l’État relatives au développement de l’énergie nucléaire, à la sûreté et à la sécurité nucléaires, aux tendances nationales et internationales, ainsi qu’aux applications de l’énergie nucléaire dans les domaines de la santé, de l’industrie, de l’agriculture et de la protection de l’environnement.

Le financement proviendra du budget de l’État alloué à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, ainsi que d’autres sources légales. Le ministère des Sciences et des Technologies assurera la coordination de la mise en œuvre, du suivi et de l’établissement des rapports.

VNA/CVN