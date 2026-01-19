Hô Chi Minh-Ville renforce l’application de la réglementation relative au VMS

Hô Chi Minh-Ville intensifie l’application de la réglementation relative aux systèmes de surveillance des navires (VMS) installés sur les navires de pêche, dans le cadre des efforts urgents déployés pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a demandé aux services, agences et autorités locales compétents de mettre en œuvre de manière coordonnée les mesures de gestion, d’inspection, de supervision et de sanction relatives aux VMS, en s’attachant particulièrement à remédier aux lacunes persistantes en matière de conformité légale et à mener à bien les actions urgentes de lutte contre la pêche INN dans la ville.

En conséquence, le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement a été chargé de piloter, en coordination avec le Service de la justice, la Police, le Commandement municipal des gardes-frontières, le conseil de gestion du port de pêche, les Comités populaires des quartiers et communes côtiers, la Zone spéciale de Côn Dao et les autres unités concernées, le renforcement de la communication et de la diffusion des lois relatives à la gestion de l’exploitation des ressources halieutiques et à la prévention de la pêche INN.

L’accent sera mis sur les règles d’installation et d’entretien des VMS, ainsi que sur les sanctions en cas d’infraction. Les efforts de communication devront être continus et diffusés sous différents formats, en ciblant des groupes spécifiques, notamment les armateurs et les pêcheurs pratiquant la pêche hauturière.

Parallèlement, le maire a appelé à un renforcement de la formation professionnelle des agents et des forces de l’ordre impliqués dans la gestion des pêches.

Hô Chi Minh-Ville compte 4.449 bateaux de pêche, dont 4.301 sont équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS), soit 96,67%. Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, les autorités ont recensé 1.729 cas de déconnexion VMS de six heures ou plus, et ont infligé des amendes dans 196 cas, pour un montant total de près de 6,6 milliards de dôngs (environ 252.000 dollars).

Concernant les déconnexions de plus de 10 jours, 81 cas ont été signalés, dont 30 ont donné lieu à des sanctions, pour un montant total d’amendes supérieur à 1,2 milliard de dôngs.

