Le Traité sur la haute mer ouvre de vastes perspectives de coopération pour le Vietnam

Entré officiellement en vigueur le 17 janvier 2026, le Traité sur la haute mer mettant en œuvre la Convention des Nations unies sur le droit de la mer relatif à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales, ouvre des opportunités et un espace de coopération sans précédent pour le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit du premier cadre juridique global consacré à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales, couvrant plus de 60% des océans.

Le Traité instaure des mécanismes de partage équitable des bénéfices et favorise la participation des pays en développement à la recherche scientifique, à la conservation et à l’exploitation durable des ressources marines. Toutefois, sa mise en œuvre effective nécessite encore la définition des règles institutionnelles, la création des organes compétents et une coopération accrue entre les États.

Malgré un large soutien international, l’élargissement de la participation, en particulier des pays développés, demeure essentiel. Le renforcement des capacités, le soutien financier et le transfert de technologies sont indispensables pour permettre aux pays en développement de s’engager pleinement, tout en assurant la cohérence du Traité avec les mécanismes existants de gouvernance des océans afin d’améliorer l’efficacité globale de la gestion maritime.

Protection des mers et des océans

Au Vietnam, grâce à l’orientation précoce du Bureau politique, du Secrétariat et du gouvernement, le pays a signé cet accord dès son ouverture à la signature, achevé les procédures d’approbation et déposé son instrument de ratification le 9 juin 2025. En devenant l’un des premiers États parties, le pays réaffirme son engagement fort et sa responsabilité en faveur de la protection des mers et des océans, ainsi que de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité marine.

Pour le Vietnam, l’accord facilite le renforcement de la coopération internationale et l’accès aux connaissances, aux données et aux technologies de pointe, contribuant ainsi à améliorer les capacités nationales en matière de recherche scientifique marine, de gestion et de protection de l’environnement marin. Il offre également aux scientifiques vietnamiens l’opportunité de participer activement aux programmes de recherche et aux mécanismes d’accès et de partage des avantages issus des ressources génétiques marines en haute mer et dans les grands fonds, favorisant le développement d’une économie maritime moderne fondée sur les sciences et l’innovation.

En tant qu’État partie, le Vietnam s’engage à contribuer de manière proactive, responsable et substantielle à la mise en œuvre effective du Traité, en participant étroitement aux mécanismes liés à ses quatre piliers : l’accès et le partage équitable des avantages des ressources génétiques marines ; l’établissement et la gestion d’aires marines protégées ; l’évaluation des impacts environnementaux des activités menées en haute mer ; ainsi que le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines. En tant que pays en développement, le Vietnam entend également porter la voix et défendre les intérêts légitimes des États disposant de capacités limitées et de ceux particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, dans le respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Parallèlement, le Vietnam poursuivra l’examen et le perfectionnement de son cadre juridique, renforcera la coordination intersectorielle et mobilisera la communauté scientifique, les entreprises et la population afin d’assurer une mise en œuvre effective et concrète de l’Accord, au service du développement durable de l’économie maritime nationale et mondiale, conformément à la Résolution N°36-NQ/TW (2018) sur la Stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045, ainsi qu’aux orientations du XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN