Des solutions pour renforcer la compétitivité nationale en 2026

Le gouvernement vietnamien a récemment promulgué la Résolution n°02/NQ-CP portant sur les principales missions et solutions visant à poursuivre l’amélioration de l’environnement des affaires et à renforcer la compétitivité nationale en 2026, créant ainsi des bases solides pour promouvoir une croissance rapide et durable et concrétiser l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

La Résolution n°02/NQ-CP identifie l’amélioration de l’environnement de l’investissement et des affaires comme une mission prioritaire, devant être mise en œuvre de manière cohérente et globale dans tous les domaines, depuis les mécanismes et politiques jusqu’aux procédures administratives, en passant par le développement des plateformes numériques et le renforcement des capacités de mise en œuvre. L’accent est mis sur la création d’un environnement concurrentiel sain, public, transparent et stable, garantissant à tous les acteurs économiques un accès équitable aux ressources, aux marchés et aux opportunités de développement, tout en libérant l’ensemble des ressources au service de la croissance.

L’un des axes directeurs de la Résolution consiste à promouvoir un changement profond de mentalité dans l’élaboration et l’application des lois, en passant d’une logique de "gestion" à une approche de "facilitation et de développement", plaçant les citoyens et les entreprises au centre de l’action publique. Le gouvernement souligne la nécessité d’améliorer la qualité de la préparation, de la consultation et de la promulgation des textes juridiques, ainsi que de réviser de manière cohérente l’ensemble des documents normatifs afin de lever définitivement les "goulets d’étranglement" institutionnels, de favoriser le développement des entreprises, l’innovation et de garantir les droits d’entreprendre et les droits de propriété conformément à la loi.

Parallèlement, la Résolution exige une accélération de la réforme administrative, associée à une décentralisation et une délégation de compétences accrues, tout en assurant des mécanismes stricts de contrôle et de supervision. Elle appelle à renforcer la transparence, à accroître l’autonomie et à promouvoir la responsabilité afin de prévenir la corruption, le gaspillage et les dérives. En particulier, la méthode de "contrôle préalable" sera progressivement remplacée par un "contrôle a posteriori" fondé sur des normes et standards clairs. La répartition des responsabilités devra être précise, conformément au principe des "six clairs" (personnes, tâches, délais, responsabilités, produits et compétences), afin d’atteindre les objectifs des "trois facilités" : facilité de mise en œuvre, de contrôle et d’évaluation.

S’agissant des objectifs spécifiques, le gouvernement entend améliorer sensiblement la qualité de l’environnement de l’investissement et des affaires, en adéquation avec le contexte national et les tendances internationales, afin de rehausser la position du Vietnam dans les classements mondiaux. Pour 2026, la Résolution fixe notamment l’objectif de figurer parmi les 50 premiers pays en matière de développement durable (ODD), d’améliorer les classements relatifs aux droits de propriété, à l’innovation, au développement du gouvernement électronique, à l’efficacité logistique et à la compétitivité du tourisme, tout en maintenant le pays dans le groupe de tête en matière de cybersécurité.

Outre les indicateurs internationaux, la Résolution met également l’accent sur l’amélioration des indices reflétant la perception et la satisfaction des citoyens et des entreprises à l’égard des administrations publiques, tels que l’Indice de compétitivité provinciale (PCI), l’Indice de réforme administrative (PAR Index) et l’Indice de satisfaction des usagers des services administratifs (SIPAS). Ces indicateurs sont considérés comme des instruments essentiels pour évaluer la qualité de la gouvernance et l’efficacité réelle des réformes.

Un autre objectif majeur consiste à créer un environnement concurrentiel sain afin de stimuler fortement le nombre d’entreprises entrant sur le marché ou y revenant. Selon la Résolution, le nombre d’entreprises nouvellement créées ou réintégrant le marché en 2026 devrait augmenter de 15 à 20 % par rapport à 2025, tout en maîtrisant le taux de retrait du marché. Une attention particulière est accordée au soutien des petites et microentreprises ainsi que des ménages entrepreneurs, à travers la mise en place d’un écosystème complet et professionnel de services d’appui aux activités économiques.

Pour atteindre les objectifs fixés, la Résolution définit quatre grands groupes de missions et de solutions. Il s’agit notamment de mettre en œuvre de manière synchronisée les piliers institutionnels majeurs du Parti relatifs au développement de la science et de la technologie, à l’innovation, à la transformation numérique, à l’intégration internationale, au développement de l’économie privée et de l’économie publique, à l’éducation et à la formation, à la santé ainsi qu’à la sécurité énergétique. En outre, le gouvernement poursuivra la réorganisation de l’appareil administratif et l’exploitation efficace du modèle d’administration locale à deux niveaux, renforcera la responsabilité des ministères et secteurs dans le suivi et l’amélioration des indices internationaux, et appliquera de manière cohérente les solutions visant à perfectionner le cadre juridique, réformer les procédures administratives, mobiliser les ressources, soutenir les entreprises et alléger la charge des inspections et contrôles.

Grâce à des solutions cohérentes, résolues et clairement orientées, la Résolution n°02/NQ-CP est appelée à devenir un puissant levier pour améliorer l’environnement des affaires, renforcer la compétitivité nationale et contribuer à un développement rapide et durable du Vietnam dans les années à venir.

