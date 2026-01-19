Exportations de produits aquatiques : cap sur une stratégie durable en 2026

L’Association vietnamienne de transformation et d’exportation des produits aquatiques (VASEP) a tenu, le 17 janvier à Hô Chi Minh-Ville, sa conférence annuelle consacrée au bilan des exportations de 2025 et au lancement des orientations pour 2026.

L’événement a réuni de nombreux représentants d’entreprises, d’organismes publics et d’experts du secteur, dans un contexte marqué par une progression spectaculaire des exportations de produits aquatiques, lesquelles ont atteint un niveau record de 11,3 milliards de dollars.

Prenant la parole lors de la conférence, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Đuc Tiên, a salué la réactivité du secteur face aux turbulences du commerce mondial, notamment aux mesures fiscales imposées par les États-Unis. Le Vietnam a su ajuster sa stratégie en diversifiant ses marchés d’exportation vers la Chine, l’Afrique ou encore l’Europe, tout en élargissant les espèces élevées, telles que le tilapia ou les algues. L’accent a également été mis sur le développement de l’aquaculture de haute technologie, permettant de réduire les coûts de production et d’améliorer la compétitivité.

Cependant, l’année 2026 s’annonce semée d’embûches. Mme Lê Hằng, secrétaire générale adjointe de la VASEP, a averti que les difficultés se manifestent dès les premiers mois, notamment sur le marché américain. Les résultats de la révision des droits antidumping sur les crevettes, attendus en février 2026, pourraient s’avérer défavorables et freiner les exportations vers ce marché. Par ailleurs, le "carton jaune" infligé par l’Union européenne pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN/IUU), demeure en vigueur, tandis que les États-Unis interdisent désormais l’importation de produits issus de douze types de pêches non reconnues comme équivalentes, compliquant davantage la situation pour les produits halieutiques vietnamiens.

Mme Lê Hằng a souligné que le chiffre record de 11,3 milliards de dollars est le fruit d’un effort collectif impliquant les éleveurs, les pêcheurs, les entreprises et les autorités publiques. Elle a mis en avant la capacité d’adaptation rapide des entreprises, qui ont su tirer parti de fenêtres d’opportunité avant l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations américaines, notamment en matière de droits antidumping et du programme MMPA relatif à la protection des mammifères marins. Cette accélération des exportations en fin d’année, conjuguée à une hausse des achats de précaution de la part des importateurs, a fortement stimulé la demande.

Face à un environnement commercial incertain, les participants à la conférence ont unanimement appelé à l’adoption d’une stratégie de développement à long terme, fondée sur l’innovation technologique, la diversification des marchés et le respect strict des normes internationales, afin d’assurer une croissance durable du secteur aquatique vietnamien dans les années à venir.

Texte et photo: Truong Giang/CVN