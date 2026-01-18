Hô Chi Minh-Ville renforce son réseau de vulgarisation agricole pour accompagner l’agriculture urbaine

Cette réorganisation s’inscrit dans le cadre de la réforme administrative locale à deux niveaux, avec pour objectif de rapprocher les services techniques des agriculteurs et de répondre aux exigences croissantes de l’agriculture urbaine.

Selon Nguyên Truong Hai, directeur du Centre municipal de vulgarisation agricole, cette démarche repose sur les orientations du gouvernement et les directives du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Hô Chi Minh-Ville a ainsi élaboré un plan de réorganisation de son centre de vulgarisation, prévoyant la dissolution des antennes régionales et la réaffectation des agents directement au niveau des communes.

Parallèlement, le Service municipal de l’Intérieur travaille à la création de centres de services publics de base dans chaque commune, qui serviront de point d’ancrage pour les agents de vulgarisation. Le Centre municipal a d’ores et déjà engagé une série de préparatifs : participation aux réunions nationales, sensibilisation des agents, élaboration de mécanismes de coordination entre les niveaux provincial et local.

Dans un contexte de forte urbanisation, l’agriculture de Hô Chi Minh-Ville doit s’orienter vers des modèles à haute valeur ajoutée, intégrant les technologies avancées, la numérisation et les services. Les agents de vulgarisation joueront un rôle clé dans l’accompagnement des agriculteurs : transfert de technologies, formation, appui à la traçabilité, développement de marques et intégration dans les chaînes de valeur.

Enfin, ces agents seront également moteurs dans la transition numérique, en facilitant les liens entre producteurs, entreprises et marchés. "Nous espérons que cette nouvelle organisation permettra aux agents de vulgarisation de s’ancrer durablement dans les territoires, de mieux comprendre les réalités locales et de contribuer activement au développement d’une agriculture écologique et d’une ruralité moderne à Hô Chi Minh-Ville", conclut M. Hai.

Cap sur une agriculture urbaine verte et durable

Le 10 janvier dernier, le Service de l’Agriculture et de l’Environnement de Hô Chi Minh-Ville a tenu sa conférence bilan pour l’année 2025 et lancé les orientations pour 2026. À cette occasion, le vice-président du Comité populaire municipal, Bùi Minh Thanh, a souligné la nécessité de poursuivre la rationalisation de l’appareil administratif, d’accélérer la réforme des procédures en lien avec une transition numérique concrète, et de bâtir un système de données interconnectées au service de la gouvernance.

L’année 2026 marque le début de la mise en œuvre de la Résolution du Congrès du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030, axée sur la modernisation de l’organisation administrative, la levée des freins institutionnels, le développement des infrastructures et l’amélioration de la qualité des services publics.

Au niveau du développement agricole, la ville réaffirme son engagement en faveur d’une agriculture urbaine durable, considérée comme un pilier écologique et un moteur de croissance verte. S’appuyant sur une superficie agricole de plus de 453.000 ha, la valeur de production agricole a progressé en moyenne de 2,5% par an. Plus de 1.000 produits ont obtenu la certification OCOP (À chaque commune son produit), témoignant de la vitalité du secteur.

Par ailleurs, les efforts en matière de protection de l’environnement ont été renforcés, avec un taux de collecte et de traitement des déchets ménagers dépassant les 99%. La ville a également atteint en avance ses objectifs de réduction de la pauvreté multidimensionnelle, contribuant ainsi à garantir la sécurité sociale dans un contexte de développement rapide.

Texte et photo : Truong Giang/CVN