Vietnam - Singapour : une coopération stratégique renforcée à l’occasion de la visite de Lawrence Wong

Photo : VNA/CVN

Cette visite témoigne de l’intérêt et de la haute considération que Singapour accorde à la coopération avec le Vietnam, a déclaré Trân Phuoc Anh lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon l’ambassadeur, Lawrence Wong a pris ses fonctions de Premier ministre de Singapour en mai 2024. Conformément aux pratiques de l'ASEAN, les nouveaux dirigeants effectuent généralement des visites dans la région afin de renforcer les relations et de rencontrer leurs homologues. Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes régionales et internationales, l'intensification des échanges entre dirigeants des deux pays joue un rôle clé dans la préservation des intérêts bilatéraux et régionaux.

De plus, cette visite revêt une importance particulière car 2025 marque à la fois le 60e anniversaire de l’indépendance de Singapour et le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Elle intervient également peu après la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, à Singapour, constituant ainsi une étape importante dans la mise en œuvre des perceptions communes et des accords conclus entre les hauts dirigeants des deux nations, a poursuivi Trân Phuoc Anh.

Évoquant les relations bilatérales, l’ambassadeur a rappelé que le Vietnam et Singapour entretiennent des relations diplomatiques depuis 52 ans. Désormais, les deux pays ne sont plus de simples partenaires, mais des amis proches qui se comprennent profondément. Singapour souhaite donc renforcer une coopération pragmatique et efficace avec le Vietnam dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la sécurité alimentaire et énergétique. Singapour, disposant d’une superficie réduite et de ressources naturelles limitées, cherche à garantir sa sécurité alimentaire et énergétique. Le Vietnam, avec son vaste marché et ses ressources abondantes, peut jouer un rôle clé dans cette coopération. Des projets conjoints sur l’énergie éolienne offshore et la chaîne d’approvisionnement alimentaire seront essentiels pour répondre aux besoins de Singapour.

Sur la coopération économique et investissements, le modèle de parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP) est un exemple phare de coopération réussie. Les deux pays ambitionnent de développer des centres de données et d’intensifier la coopération financière. Grâce à son expertise financière, Singapour pourrait aider le Vietnam à construire un centre financier d’envergure régionale.

Pour la formation et le développement des talents, Singapour, reconnu comme un hub mondial d’éducation et de formation, est géographiquement proche du Vietnam. Il peut ainsi jouer un rôle clé dans la formation des futurs dirigeants, experts et étudiants vietnamiens, contribuant à améliorer la qualité des ressources humaines.

En matière de coopération régionale, Trân Phuoc Anh a rappelé que le Vietnam et Singapour sont deux membres dynamiques et actifs de l’ASEAN. Ils considèrent l’organisation comme une "grande famille", œuvrant ensemble pour la paix et la stabilité régionales. Le diplomate a souligné que le renforcement de la coopération entre les deux pays ne bénéficierait pas seulement au Vietnam et à Singapour, mais contribuerait également à la stabilité et au développement de l’ensemble de la région.

Pour exploiter pleinement le potentiel des relations bilatérales, il a suggéré plusieurs mesures : renforcer la coordination politique et stratégique, en tant que membres actifs et responsables de la communauté internationale et de l’ASEAN ; multiplier les échanges et rencontres de haut niveau, tant dans les forums régionaux qu’internationaux ; consolider le partenariat stratégique global, en améliorant le cadre juridique et les conditions de mise en œuvre des nouveaux projets ; concentrer les ressources sur la mise en œuvre des accords conclus, afin de garantir que les initiatives bilatérales apportent des résultats concrets et durables.

Enfin, Trân Phuoc Anh a insisté sur la nécessité de transformer les engagements en actions, soulignant que la compréhension mutuelle est essentielle, mais qu’elle doit être accompagnée d’initiatives et de projets concrets pour garantir une coopération fructueuse entre le Vietnam et Singapour.

VNA/CVN