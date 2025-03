Vietnam - Singapour : vers une meilleure régulation des marchés financiers

La Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam (SSC) et l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) ont signé, le 12 mars, une lettre d'intention visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans la supervision et la régulation des marchés de capitaux et des actifs numériques.

Cet accord marque une étape clé dans leur engagement commun à garantir l'intégrité et la stabilité de ces marchés tout en favorisant une meilleure connectivité transfrontalière.

Photo : VNA/CVN

Cette collaboration permettra d’améliorer le cadre réglementaire des actifs numériques au Vietnam et de renforcer l’échange d’informations sur les structures de régulation, les bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle inclura également des initiatives de formation et un partage d’expertise en matière de supervision et de développement des marchés financiers.

Lim Tuang Lee, directeur général adjoint de la MAS (Groupe Marchés de capitaux), a souligné que le Vietnam et Singapour entretiennent un partenariat de longue date dans le domaine des marchés financiers, consolidé par des engagements bilatéraux et des collaborations dans divers forums régionaux et internationaux. Il a affirmé que cette lettre d'intention illustre la volonté commune des deux pays de renforcer la stabilité de leurs marchés tout en approfondissant leur coopération réglementaire.

De son côté, Vu Thi Chan Phuong, présidente de la SSC, a rappelé que le Vietnam et Singapour ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global, avec une coopération économique, financière et d’investissement de plus en plus approfondie et efficace. Elle s'est dite convaincue que cet accord constituera une base solide pour intensifier les échanges entre les régulateurs des deux pays, favorisant ainsi le développement harmonieux des marchés de capitaux et du secteur des actifs numériques.

Grâce à cette initiative, les deux pays aspirent à bâtir des marchés financiers plus stables, transparents et durables, contribuant ainsi à la prospérité de la région.

VNA/CVN