Les petites entreprises vietnamiennes connaissent une forte croissance en 2024

Selon l'enquête de CPA Australia auprès des petites entreprises de la région Asie-Pacifique, publiée le 21 mars, les petites entreprises vietnamiennes ont connu une année fructueuse en 2024, enregistrant un taux de croissance de 82%, contre 77% en 2023. Il s'agit également du niveau le plus élevé depuis 2019.

La tendance à la croissance devrait se poursuivre en 2025, avec 92% des petites entreprises prévoyant d’étendre leurs activités, ce qui représente le taux le plus élevé parmi les 11 marchés étudiés par CPA Australia, l'une des plus grandes associations professionnelles de comptabilité au monde.

De plus, les attentes concernant la croissance économique du Vietnam sont très positives, avec 93% des petites entreprises anticipant une croissance économique en 2025, bien au-dessus de la moyenne de la région Asie-Pacifique (67%). Ce taux est également le plus élevé parmi les marchés étudiés par CPA Australia.

Le directeur général de CPA Australia, Chris Freeland, a expliqué que la croissance positive des petites entreprises au Vietnam était due à plusieurs facteurs, notamment une main-d'œuvre jeune, une bonne maîtrise de la technologie, un esprit d’entrepreneuriat fort et des entrepreneurs dynamiques prêts à innover et à adopter de nouvelles technologies.

En parallèle, la capacité à s’adapter rapidement et à investir dans des solutions numériques constitue un avantage important qui permet aux petites entreprises vietnamiennes de se distinguer dans la région.

Plus précisément, le Vietnam possède la main-d'œuvre d’entrepreneurs la plus jeune de la région, avec 70% des propriétaires de petites entreprises ayant moins de 40 ans.

De nombreux propriétaires de petites entreprises vietnamiennes adoptent une vision à long terme, étant prêts à relever des défis à court terme pour des bénéfices futurs et à expérimenter des technologies nouvelles et non éprouvées.

Les résultats de l’enquête de CPA Australia montrent également que les petites entreprises vietnamiennes figurent parmi les meilleures de la région Asie-Pacifique dans tous les indicateurs d'application technologique, notamment le commerce électronique, l’utilisation des médias sociaux, les méthodes de paiement numérique et la recherche de conseils auprès d’experts en informatique.

En outre, les petites entreprises vietnamiennes se concentrent de plus en plus sur les marchés étrangers, les revenus provenant de marchés étrangers devant augmenter considérablement, atteignant 28% d’ici 2025, contre 15% en 2024. Ces progrès témoignent de la croissance des petites entreprises vietnamiennes et de leur compétitivité à l’échelle mondiale, malgré les incertitudes économiques mondiales.

