Hub financier : une experte britannique analyse les atouts du Vietnam

Selon Christine Le, PDG et fondatrice d'Eastern Horizon Wealth Management, le Vietnam possède les atouts nécessaires pour s'imposer comme un hub financier de classe mondiale.

Estimant le plan vietnamien de création de centres financiers internationaux, Christine Le souligne que le développement de tels centres à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang renforce non seulement la position nationale au sein du système financier régional et mondial, mais stimule également une croissance économique durable.

Selon l'experte britannique, pour attirer les institutions financières et les investisseurs internationaux, le Vietnam doit impérativement se concentrer sur l'amélioration de son environnement des affaires, le perfectionnement de son cadre juridique, le développement d'infrastructures modernes et le renforcement de la qualité de ses ressources humaines. Ces éléments constituent des facteurs clés de succès.

Elle cite les potentiels considérables pour aider le Vietnam à devenir un centre financier international comme une économie ouverte, une situation géographique stratégique en Asie-Pacifique, une main-d'œuvre jeune et dynamique, ainsi qu'une stabilité politique et économique.

Cependant, elle précise que le succès des centres financiers au Vietnam ne repose pas uniquement sur la stratégie gouvernementale, mais nécessite également une collaboration étroite entre les secteurs public et privé.

L'experte suggère que le Vietnam peut s'inspirer des enseignements tirés de l'expérience de Londres, en les adaptant à son contexte. Elle cite notamment le perfectionnement du cadre juridique, la création d'un écosystème favorable aux fintech et à l'innovation, ainsi que l'amélioration de la qualité des ressources humaines dans le secteur financier.

Les récentes visites du maire de la City de Londres au Vietnam et du vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh au Royaume-Uni ont ouvert un éventail d'opportunités de coopération bilatérale. Ces opportunités incluent le partage d'expertise sur la construction et la gestion d'un système financier moderne, l'assistance au Vietnam dans l'élaboration d'un cadre juridique conforme aux normes internationales, la coopération dans le domaine de la fintech, la promotion du développement des entreprises financières numériques, ainsi que la formation et le perfectionnement de ressources humaines hautement qualifiées dans le secteur financier, a-t-elle dit.

Christine Le souligne que les ressources humaines demeurent un facteur déterminant pour le succès des centres financiers internationaux. Elle insiste sur la nécessité pour le Vietnam de mettre en œuvre des politiques exceptionnelles afin de former et d'attirer des talents de haut niveau, tant au niveau national qu'international. Ces efforts sont essentiels pour construire et exploiter efficacement ces centres financiers, tout en favorisant une économie durable.

Le Vietnam possède de nombreux atouts pour devenir un centre financier international. Toutefois, pour réaliser cette ambition, le perfectionnement du cadre juridique, la promotion de l'innovation, la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la qualité des ressources humaines seront des facteurs décisifs pour le succès du Vietnam, a-t-elle conclu.

